SGK Düğmeye Bastı: Hizmet Dökümünde Bu İşaret Varsa Emekli Maaşı İptal Edilecek! Hemen e-Devlet'ten Kontrol Edin

SGK sahte sigortalılık ve usulsüz emeklilik işlemlerine karşı geniş kapsamlı bir denetim başlattı. e-Devlet hizmet dökümünde K harfi bulunan sigortalıların primleri geçersiz sayılacak. Öte yandan usulsüzlük tespit edilmesi durumunda ise alınan maaşlar yasal faiziyle birlikte geri ödenecek.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), emeklilik işlemlerinde yapılan usulsüzlükleri tespit etmek için kapsamlı bir denetim başlattı. e-Devlet üzerinden hizmet dökümünde 'K' harfi görünen sigortalılar için dikkat çeken bir açıklama yapıldı. SGK, bu işyerlerinin "kontrollü iş yeri" olarak izlendiğini ve burada bildirilen çalışmaların emeklilik hesabında geçerli sayılmayabileceğini duyurdu.

HİZMET DÖKÜMÜNDE 'K' HARFİ GÖRENLER DİKKAT

SGK’nın yaptığı açıklamaya göre, hizmet dökümünde 'K' harfi bulunan kayıtlar, sahte sigortalılık şüphesi nedeniyle incelemeye alınan işyerlerini temsil ediyor. Kurumdan yapılan açıklamada, "Hizmet dökümünüzde ‘K’ harfi gördüyseniz, bu işyerleri SGK tarafından kontrollü iş yeri olarak izlenmektedir. Bu iş yerinde bildirilen çalışmalarınız emeklilik hesabınızda geçerli sayılmayabilir." denildi. Bu uyarı, emeklilik primlerinde sahte bildirimlerin tespit edilmesi halinde primlerin iptali ve maaşların geri alınması anlamına geliyor.

100 BİNDEN FAZLA KİŞİ İNCELEMEDE

SGK’nın 2025 yılı başında hız verdiği denetimler özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere büyükşehirlerde yoğunlaştı. Geçmiş yıllara ait prim dökümleri tek tek incelenirken, şüpheli görülen emekliler SGK il ve ilçe müdürlüklerine savunma vermeye davet edildi. Denetime dahil edilen kişi sayısının 100 bini aştığı tahmin ediliyor.

PRİMLER TAMAMEN SİLİNEBİLİR

SGK, sahte sigortalılık, sahte boşanma veya gerçekte çalışmadan sigorta yaptıran kişileri tespit ettiğinde, ilgili dönemlerdeki primleri 'K' harfiyle işaretliyor. İncelemenin tamamlanmasının ardından bu primler, kişinin çalışma geçmişinden tamamen silinebilecek. Böyle bir durumda emeklilik hakkı düşecek ve mevcut emekli maaşı iptal edilebilecek.

FAİZİYLE GERİ ÖDEME ZORUNLULUĞU

Usulsüz emeklilik tespit edilirse, kişinin aldığı tüm maaşlar yasal faiziyle birlikte geri alınacak. SGK, bu kapsamda bulunan emeklilerin maaşlarının iptal edileceğini, emeklilik tarihinden itibaren yapılan ödemelerin ise faizli şekilde geri tahsil edileceğini belirtti.

E-DEVLET’TEN KONTROL EDİN

Vatandaşların e-Devlet üzerinden "Hizmet Dökümü" sayfasını kontrol etmeleri ve 'K' harfi bulunan dönemleri dikkatle incelemeleri uyarısında bulunuldu. Denetimlerin yıl boyunca süreceği ve sahte sigortalılıkla mücadelede hiçbir tolerans gösterilmeyeceği vurgulandı.

