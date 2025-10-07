Borcu Olanlar Dikkat! Dev Bankadan Korkutan Altın Tahmini: Gramda Tüm Rekorları Unutun

Altın fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Sene başından bu yana artış gösteren ons altın için dev bankadan korkutucu geldi. Altın borcu olanlar dikkat. Dev bankadan ‘Yok artık’ dedirten tahmin. Tüm rekorları unutun. Peki 7 Ekim 2025 tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Altın fiyatları yükselecek mi düşecek mi? İşte son dakika altın haberinin detayları…

Son Güncelleme:
Borcu Olanlar Dikkat! Dev Bankadan Korkutan Altın Tahmini: Gramda Tüm Rekorları Unutun
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Altın borcu olanlar dikkat! Küresel yatırım bankası Goldman Sachs, altın fiyatlarına ilişkin yeni tahminini açıkladı. Tüm rekorları unutun, dev banka korkutucu seviyeyi açıkladı. Peki altın fiyatları ne kadar oldu? 7 Ekim 2025 tam, yarım, gram, çeyrek ve osn altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte güncel fiyat listesi…

DEV BANKADAN KORKUTAN ALTIN TAHMİNİ

Goldman Sachs, güçlü yatırım talebi ve merkez bankalarının artan alımlarını gerekçe göstererek 2026 yılı sonu için ons altın tahminini 4 bin 900 dolara yükseltti. Bu senaryo gerçekleşirse, gram altın fiyatının 7 bin TL'ye yaklaşabileceği öngörülüyor.

Borcu Olanlar Dikkat! Dev Bankadan Korkutan Altın Tahmini: Gramda Tüm Rekorları Unutun - Resim : 1
Dev bankadan korkutan altın tahmini

ALTIN FİYATLARI YÜKSELECEK Mİ DÜŞECEK Mİ?

Goldman Sachs raporunda, Batı ülkelerinden gelen Borsa Yatırım Fonu (ETF) girişleri ve merkez bankalarının rezerv amaçlı altın alımlarının piyasayı desteklediği vurgulandı. Analistler, özel sektörün portföy çeşitlendirme eğiliminin de altın talebini artıracağını belirterek, "Altın piyasasına yönelik güçlü talep, ETF girişlerini tahminimizin de üzerine çıkarabilir" değerlendirmesinde bulundu.

GRAM ALTINDA TÜM REKORLARI UNUTUN

Uzmanlara göre, ons altının 4 bin 900 dolara yükselmesi durumunda gram altın fiyatı 7 bin TL sınırına yaklaşabilir.

7 EKİM 2025 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN FİYATI

Alış: 5.311,10
Satış: 5.311,61

ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

Alış: 3.962,83
Satış: 3.963,57

Borcu Olanlar Dikkat! Dev Bankadan Korkutan Altın Tahmini: Gramda Tüm Rekorları Unutun - Resim : 2

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

Alış: 33.991,02
Satış: 34.631,68

TAM ALTIN FİYATI

Alış: 35.558,00
Satış: 35.829,00

ZİYNET ALTINI FİYATI

Alış: 33.991,02
Satış: 34.631,68

ATA ALTIN FİYATI

Alış: 36.017,15
Satış: 36.913,31

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

Alış: 3.003,50
Satış: 4.072,68

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

Alış: 4.976,18
Satış: 5.201,61

Dikkat: 46-50 Yaş Arası Vatandaşlara Erken Emeklilik Kapısı Aralandı! Şartlar da Belirlendi!Dikkat: 46-50 Yaş Arası Vatandaşlara Erken Emeklilik Kapısı Aralandı! Şartlar da Belirlendi!Gözden Kaçmasın
Enflasyon Açıklandı Emekli ve Memurların 3 Aylık Maaşı Netleşti! SSK ve BAĞ-KUR’luya TÜİK'ten Maaş Hesabı: İşte Güncel Maaş TabloEnflasyon Açıklandı Emekli ve Memurların 3 Aylık Maaşı Netleşti! SSK ve BAĞ-KUR’luya TÜİK'ten Maaş Hesabı: İşte Güncel Maaş TabloEkonomi

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Altın Banka Altın fiyatları
Son Güncelleme:
Emeklilik Yaşı Artıyor mu? AKP'nin Kilit İsminden Flaş Çıkış Emeklilik Yaşı Artıyor mu? AKP'nin Kilit İsminden Flaş Çıkış
Altay Bayındır Tek Hareketiyle İngiltere’nin Kralı Oldu! Bütün Ülke Bunu Konuşuyor, Taraftarlar Bağrına Bastı Bütün Ülke Bunu Konuşuyor
Trafik Cezalarında Yeni Dönem! Araba Kullanan Herkes İçin Geçerli! Bunu Yapan Sürücünün Ehliyeti Alınacak Trafik Cezalarında Yeni Dönem! Bunu Yapan Sürücünün Ehliyeti Alınacak
Aşkta Kaybetti Kariyerinde Zirveyi Gördü! 5 Yılda Tam 50 Milyon TL Kazandı: Hande Erçel’in Lüks Aracı Dudak Uçuklattı, Bakın Ne Kadar Ödemiş? Lüks Aracı Dudak Uçuklattı, Bakın Ne Kadar Ödemiş?
ÇOK OKUNANLAR
Katliam Gibi Kaza! İşçileri Taşıyan Minibüs Şarampole Yuvarlandı: 5 Ölü, 14 Yaralı İşçileri Taşıyan Minibüs Şarampole Yuvarlandı! Ölü ve Yaralılar Var
Milyonları İlgilendiren Emsal Karar: O Paralar Faiziyle Birlikte Geri Ödenecek Milyonları İlgilendiren Emsal Karar: O Paralar Faiziyle Birlikte Geri Ödenecek
Eski AKP Milletvekili Hüseyin Kocabıyık Gözaltına Alındı Eski AKP Milletvekili Hüseyin Kocabıyık Gözaltına Alındı
Pamukkala'de Korkunç Olay! 1 Ay Önce Evlenmişlerdi... Önce Cinayet, Sonra İntihar Pamukkala'de Korkunç Olay! 1 Ay Önce Evlenmişlerdi... Önce Cinayet, Sonra İntihar
İsmi Duyulunca Salon Boşaldı! Ödül Gecesinde Tamer Karadağlı Krizi Ödül Gecesinde Tamer Karadağlı Protestosu