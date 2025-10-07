Borcu Olanlar Dikkat! Dev Bankadan Korkutan Altın Tahmini: Gramda Tüm Rekorları Unutun

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Altın borcu olanlar dikkat! Küresel yatırım bankası Goldman Sachs, altın fiyatlarına ilişkin yeni tahminini açıkladı. Tüm rekorları unutun, dev banka korkutucu seviyeyi açıkladı. Peki altın fiyatları ne kadar oldu? 7 Ekim 2025 tam, yarım, gram, çeyrek ve osn altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte güncel fiyat listesi…

DEV BANKADAN KORKUTAN ALTIN TAHMİNİ

Goldman Sachs, güçlü yatırım talebi ve merkez bankalarının artan alımlarını gerekçe göstererek 2026 yılı sonu için ons altın tahminini 4 bin 900 dolara yükseltti. Bu senaryo gerçekleşirse, gram altın fiyatının 7 bin TL'ye yaklaşabileceği öngörülüyor.

ALTIN FİYATLARI YÜKSELECEK Mİ DÜŞECEK Mİ?

Goldman Sachs raporunda, Batı ülkelerinden gelen Borsa Yatırım Fonu (ETF) girişleri ve merkez bankalarının rezerv amaçlı altın alımlarının piyasayı desteklediği vurgulandı. Analistler, özel sektörün portföy çeşitlendirme eğiliminin de altın talebini artıracağını belirterek, "Altın piyasasına yönelik güçlü talep, ETF girişlerini tahminimizin de üzerine çıkarabilir" değerlendirmesinde bulundu.

GRAM ALTINDA TÜM REKORLARI UNUTUN

Uzmanlara göre, ons altının 4 bin 900 dolara yükselmesi durumunda gram altın fiyatı 7 bin TL sınırına yaklaşabilir.

Alış: 5.311,10

Satış: 5.311,61

ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

Alış: 3.962,83

Satış: 3.963,57

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

Alış: 33.991,02

Satış: 34.631,68

TAM ALTIN FİYATI

Alış: 35.558,00

Satış: 35.829,00

ZİYNET ALTINI FİYATI

Alış: 33.991,02

Satış: 34.631,68

ATA ALTIN FİYATI

Alış: 36.017,15

Satış: 36.913,31

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

Alış: 3.003,50

Satış: 4.072,68

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

Alış: 4.976,18

Satış: 5.201,61

