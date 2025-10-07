Emeklilik Yaşı Artıyor mu? AKP'nin Kilit İsminden Flaş Çıkış

AKP'nin kilit isimleri arasında yer alan Nihat Zeybekçi, Türkiye'de zaman zaman tartışmalara neden olan emeklilik yaşı için dikkat çeken bir çıkışta bulundu. AKP'li Zeybekçi, emeklilik yaşının yükseltilmesi gerektiğini savundu.

Türkiye’de emekliliğe ilişkin düzenlemeler zaman zaman gündeme gelirken, AKP Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekçi, dikkat çeken bir çıkışta bulundu.

Mevcut düzenlemede birçok vatandaş ancak 65 yaşından sonra emekliliğe hak kazanabilirken, Zeybekçi, emeklilik yaşının düşük olduğunu savundu. Zeybekçi, emeklilik yaşının yükseltilmesi gerektiğini söyledi.

Emeklilik yaşı Türkiye'de zaman zaman tartışmalara neden oluyor.

'BU EMEKLİLİK YAŞI GELECEK NESİLLERE İHANET'

Ekonomim’e konuşan Zeybekçi, emeklilik yaşının çok düşük olduğunu savunduğu açıklamasında, “Bu konuda, gelecek nesillere ‘ihanet’ denebilecek kadar iddialı bir söz söyleyebiliriz. Emeklilik yaşıyla ilgili bir düzenleme orada yok. Ama yapılmalı mı? Evet kesinlikle yapılmalı” ifadelerini kullandı.

Siyasetin ‘aciz ve kabiliyetsiz’ duruma geldiğinde ilk dokunduğu yerin emeklilik düzenlemesi olduğunu kaydeden Zeybekçi, “Bizim bazı şeyleri milli mutabakatla, her şeyi bir kenara bırakarak Anayasa’ya koymamız lazım. Bunları koyduğunuz zaman bir daha emeklilik yaşına gelip de dokunan olmaz” diye konuştu.

