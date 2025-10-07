Akaryakıtta Çifte İndirim! Tabela Bu Gece Değişecek
Akaryakıt fiyatlarındaki oynaklıkla vatandaşlar ne yapacağını şaşırırken, son zamların ardından bu kez indirim haberi geldi. İndirimli fiyatların bu geceden itibaren geçerli olacağı belirtildi.
Vatandaşlar akaryakıt fiyatlarına her geçen gün gelen yeni zamlardan yaka silkerken, tabelalar bu kez aşağı yönlü değişti.
Türkiye’de benzin, motorin ve LPG fiyatları döviz kurlarındaki yukarı yönlü seyir, küresel petrol fiyatlarındaki değişim ve vergi düzenlemelerinden etkilenirken, akaryakıt fiyatlarına son olarak 4 Eylül’de zam gelmişti.
Son zamla motorinin litre fiyatı 2 lira 5 kuruş artmıştı. İstanbul’da motorinin litresi 54 lira 25 kuruşa yükselmişti.
Benzine son zam ise 27 Ağustos’ta gelmiş ve fiyatlar 1,21 TL artmıştı.
BU KEZ İNDİRİM GELDİ
NTV’den Sibel Can’ın haberine göre, 8 Ekim’den itibaren geçerli olmak üzere, benzine 1,30 TL, motorin grubuna ise 1,38 TL indirim gelmesi bekleniyor.
Bugün (7 Ekim) itibarıyla benzin, motorin ve LPG fiyatları şöyle:
İstanbul (Avrupa Yakası) akaryakıt fiyatları
Benzin: 53.29 TL
Motorin: 54.48 TL
LPG: 27.71 TL
İstanbul (Anadolu Yakası) akaryakıt fiyatları
Benzin: 53.13 TL
Motorin: 54.35 TL
LPG: 27.08 TL
Ankara akaryakıt fiyatları
Benzin: 54.13 TL
Motorin: 55.48 TL
LPG: 27.60 TL
İzmir akaryakıt fiyatları
Benzin: 54.60 TL
Motorin: 55.81 TL
LPG: 27.53 TL
