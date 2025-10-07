Piyasalar Hareketli! Dolarda İbre Yukarı Döndü

Dolarda ibre yukarı doğru döndü. İstanbul serbest piyasada dolar 41,70 liradan, euro ise 48,80 liradan işlem görerek güne sınırlı yükselişle başladı. Dolar dün 41,69 liradan kapanış yapmıştı.

Piyasalar Hareketli! Dolarda İbre Yukarı Döndü
İstanbul serbest piyasada dolar ve euro, yeni güne hafif artışla başladı. Serbest piyasada dolar 41,7010 liradan alınırken 41,7030 liradan satılıyor. Euro ise 48,8010 liradan alınıp 48,8030 liradan satılıyor.

Dün doların satış fiyatı 41,6940 lira, euronun satış fiyatı ise 48,8120 lira olarak kaydedilmişti.

EKONOMİ GÜNDEMİNDE NELER VAR?

Hazine bugün ekim ayı iç borçlanma programı kapsamında 5 yıl vadeli sabit kuponlu tahvilin ilk ihracı ile TLREKF endeksli kira sertifikasının doğrudan satışını gerçekleştirecek.

İç gündemde ayrıca eylül ayı nakit dengesi verisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Azerbaycan ziyareti, TBMM'nin çalışmalara başlamasıyla birlikte bugün başlayacak parti grup toplantıları da yer alıyor.

Cuma günü açıklanan verilere göre Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) eylülde bir buçuk yıl aranın ardından yıllık bazda ilk kez yükselirken piyasada süreç Merkez Bankası'nın faiz indirimlerinin hızına ilişkin endişeleri artırdı.

ENFLASYON GELİŞMELERİ İZLENİYOR

Ekonomistler verilerin ardından enflasyonun bu yıl hükümet hedefi olan yüzde 30 altında kalabilme ihtimalinin gittikçe azaldığına dikkat çekti. Son iki enflasyon verisinin beklentileri aşması ardından yarın TCMB Başkanı Fatih Karahan ve üst yönetiminin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bugün vereceği mesajlar yakından izlenecek.

Küresel piyasalarda ise siyasi belirsizlikler öne çıkıyor. Japonya ve Fransa'da yaşanan siyasi belirsizlikler para birimleri ve tahvil piyasalarını ikinci günde de baskılarken, küresel borsalar AMD ile OpenAI arasında imzalanan milyarlarca dolar büyüklüğündeki anlaşmaya rağmen yön bulmakta zorlandı.

Kaynak: AA

