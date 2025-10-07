Altın Durduğu Yerde Durmuyor! Fiyatlar Uçtu, Kapalıçarşı'da Kritik Eşiği Aştı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD Merkez Bankası’nın (FED) bu yıl iki faiz indirimi yapacağı beklentisi ve ABD hükümetinin uzun süreli kapanma riskinin artması, küresel piyasalarda değerli metallere güçlü destek sağladı. Yatırımcıların güvenli liman talebi altın fiyatlarını tarihi zirvelere taşıdı.

Küresel piyasalarda ons altın 7 Ekim 2025 sabah saatlerinde 3977 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesini test etti. İç piyasada ise gram altın fiyatı 5338 TL ile rekor tazeledi. TSİ 08.00 itibarıyla spot gram altın 5330 TL seviyelerinde işlem görüyor.

FED’in faiz indirimi beklentisi ve ABD hükümetinin kapanma riski, yatırımcıları güvenli liman olan altına yöneltti

KAPALIÇARŞI'DA FİYATLAR UÇTU

Kapalıçarşı’da gram altın satış fiyatı 5500 TL’yi aşarken, çeyrek altın 8990 TL’den, yarım altın 18041 TL’den, tam altın 35602 TL’den, Cumhuriyet altını ise 35944 TL’den satılıyor. Reşat altın 35976 TL, ziynet altını ise 88679 TL seviyelerinde bulunuyor.

YÜZDE 49 DEĞER KAZANDI

Altın bu yılın başından bu yana yüzde 49 oranında değer kazanmış durumda. Uzmanlar, güçlü merkez bankası alımlarının, altın destekli borsa yatırım fonlarına (ETF) olan talebin ve artan jeopolitik risklerin yükselişi desteklemeye devam ettiğini belirtiyor.

Gram altın 7 Ekim 2025 itibarıyla 5338 TL ile rekor kırarken, ons altın da 3977 dolar seviyesine ulaştı.

Altınla birlikte diğer değerli metallerde de yükseliş eğilimi sürüyor. Spot gümüş yüzde 1,2 artışla ons başına 48,55 dolara, platin 1623 dolara, paladyum ise 1275 dolara kadar çıktı. Ekonomistler, ABD’deki siyasi ve ekonomik belirsizliklerin devam etmesi halinde altın fiyatlarının kısa vadede yeni zirveleri test edebileceğini öngörüyor.

Kaynak: Haber Merkezi