Araç Sahipleri Dikkat! Tabelalar Değişti, Akaryakıta Zam Geldi: 3 Ekim 2025 Motorin, Benzin ve Otogaz Fiyatları

Araç sahipleri dikkat, akaryakıta zam geldi! Döviz kurundaki dalgalı seyir ve petrol fiyatlarındaki artış akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Son olarak bugün gelen zamla tabelalar değişti. Araç sahipleri ise ‘Akaryakıta ne kadar zam geldi? Bugün benzin, LPG ve motorin fiyatları ne kadar?’ sorularını araştırmaya başladı. Peki 3 Ekim 2025 benzin, LPG ve motorin fiyatları ne kadar? 1 litre benzin kaç TL? İşte 3 Ekim 2025 benzin, LPG ve motorin fiyatları!

ARAÇ SAHİPLERİ DİKKAT! OTOGAZA ZAM GELDİ

Benzin ve motorin fiyatlarında zam haberi yok ancak bugün otogoz fiyatları değişti. Böylece, otogaza 1 lira 20 kuruş zam geldi. Fiyat değişimi, gece yarısı itibarıyla yaşandı.

2021 yılında 3 lira 95 kuruştan satılan otogaz son 4 yılda yüzde 585,31 zamlanmış oldu. Bu zamla birlikte 42 litrelik ortalama bir otogaz deposu 2021’de 165.9 TL’ye dolarken, bugün 1.137 TL’ye dolacak.

Peki, 3 Ekim 2025 tarihinde güncel motorin, benzin ne kadar? Zam sonrası otogaz fiyatlarında son durum ne? İşte il il güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları;

Akaryakıta zam geldi

3 EKİM 2025 GÜNCEL AKARYAKIT FİYAT LİSTESİ

İSTANBUL AVRUPA YAKASI BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

Benzin: 53.29 TL

Motorin: 54.48 TL

LPG: 27.71 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

Benzin: 53.13 TL

Motorin: 54.35 TL

LPG: 27.08 TL

İZMİR BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

Benzin: 54.46 TL

Motorin: 55.81 TL

LPG: 27.53 TL

ANKARA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

Benzin: 54.13 TL

Motorin: 55.48 TL

LPG: 27.60 TL

