Altın Zirveye Çok Yakın! Tarihi Seviyeler Kapıda
ABD’de faiz indirimi beklentileri ve hükümetin kapanması endişeleri altın fiyatlarını destekliyor. Ons altın haftalık bazda yüzde 2,3, gram altın ise yüzde 2,5 yükseldi. Gram altın güne 5172 liradan başlarken, çeyrek altın 8742 liradan işlem görüyor.
ABD’de faiz indirimi ihtimalinin güçlenmesi ve hükümetin kapanmasının yarattığı belirsizlik, altın fiyatlarını desteklemeye devam ediyor. Haftalık bazda ons altın yüzde 2,3, gram altın ise yüzde 2,5 oranında değer kazandı.
Küresel piyasalarda bu sabah ons altın 3853,71 dolardan işlem gördü. Analistler, ons altında 3828 doların destek seviyesi, 3882–3903 dolar aralığının ise direnç olarak öne çıktığını belirtiyor. Gram altın ise 5172 lira seviyesinde seyrederken haftalık yükselişini yüzde 2,48’e taşıdı.
Dolar endeksindeki güçlenme altının çıkışını sınırlasa da uzmanlar, düşük faiz ortamı ve politik belirsizlikler nedeniyle yükseliş eğiliminin süreceğini öngörüyor. ABD hükümetinin kapanmasının ikinci gününde devam etmesi, ekonomik veri akışında aksamalara yol açabileceği için yatırımcıların güvenli liman talebini artırıyor.
GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
Altın fiyatlarında son durum şöyle:
Gram altın 5172 TL
Çeyrek altın 8742 TL
Yarım altın 17495 TL
Tam altın 34745 TL
Cumhuriyet altını 34857 TL
Gremse altın 87129 TL
