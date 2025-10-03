Dikkat: 46-50 Yaş Arası Vatandaşlara Erken Emeklilik Kapısı Aralandı! Şartlar da Belirlendi!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile SGK tarafından yapılan duyurular, erken emeklilik beklentisi içerisinde olan vatandaşlara umut oldu. Son olarak erken emeklilik ile ilgili açıklama yapan Bakanlık, bazı detayları paylaştı. Yeni düzenlemeler ile bazı meslek grupları, ağır işlerde çalışanlar ve prim günlerini tamamlamış olanlar için avantajlı koşullar getirildi. Özellikle kadın çalışanların doğum borçlanması, erkek çalışanların askerlik borçlanması ile erken yaşta emekli olabilmeleri artık daha mümkün hale geldi. Peki erken emeklilik şartları neler? Kimler erken emeklilik fırsatından yararlanacak?