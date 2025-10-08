'Yüz Yağlarını Aldırdı' Denmişti! Adriana Lima'nın Yeni Hali Olay Yarattı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Dünyaca ünlü süper model Adriana Lima, yüzündeki değişim ve aldığı kilolar nedeniyle bir süredir magazin gündeminden düşmüyordu. Sosyal medyada "yüz yağlarını aldırdı" ve "Fransız askısı yaptırdı" iddialarıyla adından söz ettiren Lima, son görüntüsüyle yeniden dikkatleri üzerine çekti.

Victoria’s Secret markasının en tanınan yüzlerinden biri olan Adriana Lima, uzun bir aranın ardından yeniden podyuma dönüyor. Geçtiğimiz yıl markanın 2024 defilesinde 18. kez sahneye çıkan ve şovu kapatan ünlü model, 2025 Victoria’s Secret defilesine de katılacağını sosyal medya hesabından duyurdu.

PAYLAŞIMIYLA GÜNDEM OLDU

Dünyaca ünlü süper model Adriana Lima

Adriana Lima’nın podyuma dönüşünü duyurduğu video kısa sürede milyonlarca izlenme aldı. Ünlü modelin klasikleşmiş pozlarını yeniden canlandırdığı paylaşım, takipçileri tarafından büyük beğeni topladı.

Kısa sürede sosyal medyada gündem olan Lima’nın yeni haliyle ilgili binlerce yorum yapıldı. Kullanıcılar, “Hiç yaşlanmıyor”, “Eski formuna geri dönmüş” ve “Zaman ona işlemiyor” gibi yorumlarla ünlü modele övgüler yağdırdı.

Kaynak: Haber Merkezi