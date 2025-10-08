Peş Peşe Sarsıntılar... İzmir, Malatya, Kütahya ve Balıkesir’de Deprem

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye, 8 Ekim 2025 sabahına yine art arda meydana gelen depremlerle uyandı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin verilerine göre, günün ilk saatlerinden itibaren Kütahya, Balıkesir, Malatya ve İzmir açıklarında hissedilen çok sayıda sarsıntı kaydedildi.

İZMİR AÇIKLARINDA 3.3 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Sabah saatlerinde Ege Denizi'nde meydana gelen deprem, İzmir’de kısa süreli paniğe neden oldu. AFAD’ın verilerine göre, saat 09.02’de Karaburun ilçesine yaklaşık 33 kilometre uzaklıkta 3.3 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Depremin 10.44 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi.

MALATYA PÜTÜRGE’DE PEŞ PEŞE İKİ DEPREM

Malatya’nın Pütürge ilçesi bir kez daha sarsıldı. İlk deprem saat 06.00’da 3.4 büyüklüğünde, 7.0 kilometre derinlikte meydana geldi. Henüz bu sarsıntının etkisi geçmeden, saat 07.09’da bölgede ikinci bir deprem daha yaşandı. Bu kez büyüklük 3.5 olarak ölçülürken, depremin derinliği 7.96 kilometre olarak açıklandı. Her iki deprem de vatandaşlar arasında tedirginliğe yol açtı.

BALIKESİR SINDIRGI’DA 3.0 ŞİDDETİNDE SARSINTI

Günün ilk sarsıntılarından biri saat 05.58’de Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde kaydedildi. Yerin 10.69 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin büyüklüğü 3.0 olarak ölçüldü. Depremin ardından olumsuz bir durum yaşanmadığı bildirildi.

KÜTAHYA SİMAV’DA GECE SAATLERİNDE DEPREM

Kütahya’nın Simav ilçesinde gece saatlerinde yaşanan deprem, bölgede yaşayan bazı vatandaşlar tarafından hissedildi. Saat 03.08’de meydana gelen 3.0 büyüklüğündeki depremin 7.0 kilometre derinlikte gerçekleştiği açıklandı.

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

Kaynak: Haber Merkezi