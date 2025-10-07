9 Bin Yıllık Anadolu Tarifi Yeniden Denendi, Bu Yoğurdun Tadına Bakanlar Şaşkına Dönüyor! Michelin Yıldızlı Restoranın Gözdesi Oldu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Danimarkalı bilim insanları, Anadolu ve Balkanlar’a özgü 9 bin yıllık bir yoğurt tarifini yeniden hayata geçirdi. Yapılan araştırmada, karınca ile mayalanan süt sayesinde geleneksel yöntemlerle elde edilen yoğurt üretildi.

KÖYLÜLERDEN TARİF ALDILAR

Kopenhag Üniversitesi’nden Dr. Veronica Sinotte liderliğindeki ekip, yöntemi denemek için antropolog Sevgi Mutlu Sirakova’nın Bulgaristan’daki köyüne giderek halktan bilgi aldı. Geleneksel tarife göre, ılık süte birkaç canlı karınca eklenip kavanoz karınca yuvasının içine yerleştiriliyor. Süt, gece boyunca fermente olarak yoğurda dönüşüyor.

Binlerce yıllık Anadolu ve Balkanlar tarifi yeniden gündem oldu

ZENGİN MİKROBİYAL ÇEŞİTLİLİK

Mikroskobik incelemeler, karıncaların taşıdığı bakterilerin sütü fermente etmede etkin rol oynadığını ortaya koydu. Araştırma ekibinden Dr. Leonie Jahn, “Endüstriyel yoğurtlarda birkaç bakteri türü kullanılırken, bu geleneksel yöntemde çok daha zengin bir mikrobiyal çeşitlilik görüyoruz” dedi.

MICHELIN RESTORANINDA

Bilimsel çalışmanın ardından elde edilen yoğurt, Kopenhag’daki Michelin yıldızlı Alchemist restoranında özel tabaklarda müşterilere sunuldu. Restoran şefleri, “karınca yoğurdunun ekşimsi ve doğal aromasıyla klasik süt ürünlerinden oldukça farklı bir tat sunduğunu” belirtti. Binlerce yıl öncesine dayanan bu sıra dışı yöntem, Anadolu’nun kadim gıda kültürüne olan ilgiyi yeniden artırdı.

Kaynak: Haber Merkezi