Marmara’da 7.8’lik Deprem Riski Var mı? Şener Üşümezsoy Kimsenin Bilmediği Gerçeği Açıkladı

İstanbul, Sındırgı, Simav depremlerini haftalar öncesinden bilen Jeoloji Uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Marmara’da 7.8 büyüklüğündeki deprem tahminlerini eleştirdi. Üşümezsoy beklenen depremin 17 Ağustos’ta meydana geldiğini belirterek “Marmara'da 7.8 büyüklüğünde bir deprem olması için 400 km uzunlukta 15 km derinlikte bir yüzeyin yırtılması gerekiyor. Marmara Denizi 150 kilometre, 10 kilometre derinliği olmayan yerleri var” dedi.

Türkiye’nin farklı noktalarında meydana gelen depremleri haftalar öncesinde nokta atışı bilen ve uyarıları büyük dikkat çeken Jeoloji Uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, İstanbul Beykent Üniversitesi 2025-2026 Akademik Yılı açılış dersini verdi.

Marmara'da neden büyük deprem beklemediğini açıkladı

Marmara'da beklenen büyük depremin 17 Ağustos'ta gerçekleştiğini belirten Prof. Dr. Üşümezsoy, 7.8 büyüklüğünde deprem tahminlerine de yanıtladı.

Jeoloji Uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy

DİĞER UZMANLARI ELEŞTİRDİ

Bu tahminlere katılmadığının altını çizen Şener Üşümezsoy, “1999 depreminden sonra herkes ‘Büyük deprem geliyor' diyerek Adaları işaret etti. Adalar dediğimiz bölge, kuzey-güney yönünde genişlerken çökme ile Silivri çukuru ve Tekirdağ çukuru gibi gerilmeli yapılardan oluşmuştur. Bu bölge günümüzde kuzeyden güneye, Kuzey Anadolu Fayı'nın sıkıştırmasıyla oluşmuş” dedi.

Üşümezsoy, Adalar fayının gerildiği için kat kat çöktüğünü, dolayısıyla Kuzey Anadolu Fayı’nın Adalardan geçmediğini söyledi. Üşümezsoy, bu fayın Yalova, Çınarcık'tan geçtiğini belirtti.

7.8'LİK DEPREM RİSKİ VAR MI?

11 ilde büyük yıkım yaratan ve can kaybına neden olan 6 Şubat depremlerinin Antakya'dan başlayarak Pütürge'ye kadar 400 kilometrelik bir uzunluğa sahip olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Üşümezsoy, Marmara Denizi’ne ilişkin önemli bir detayı açıkladı.

“Marmara'da 7.8 büyüklüğünde bir deprem olması için 400 km uzunlukta 15 km derinlikte bir yüzeyin yırtılması gerekiyor. Marmara Denizi 150 kilometre, 10 kilometre derinliği olmayan yerleri var” diye vurgulayan Üşümezsoy, burada büyük deprem olmayacağını söyledi.

Üşümezsoy, Marmara Denizi'nde boydan boya 180 kilometre fay kırılacak diyen uzmanları “Bir şey bilmiyorlar” diyerek eleştirdi.

“BEKLEDİĞİMİZ DEPREM 17 AĞUSTOS'TA OLDU”

"Yalova ile Yeşilköy arasındaki, Marmara Denizi'nin içindeki 65 km'lik fay 1894'te kırılmış. Bir kere kırıldıktan sonra yeniden kırılması için depremi oluşturan stresin yeniden büyümesi gerekir” diyerek hatırlatan Üşümezsoy, "Marmara Denizi'nde daha önce kırılmış bir fay var. 100 yıldan beri beklediğimiz deprem 17 Ağustos'ta oldu. Bundan sonra Marmara Denizi'nde söylendiği gibi büyük bir fay yok" diye belirtti.

