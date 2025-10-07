Otomobil Yaşlı Kadına Çarptı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Adıyaman’da yolun kenarında yürüyen kadına otomobil çarptı. Edinilen bilgilere göre, sürücüsü henüz öğrenilemeyen 02 AAZ 239 plakalı otomobil, Vartana bölgesinde yolda yürüyen Remziye B.’ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan kadın, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan Remziye B.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA