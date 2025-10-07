Otomobil Yaşlı Kadına Çarptı

Adıyaman’ın Vartana bölgesinde yolun kenarında yürüyen bir kadına otomobil çarptı. Yaralı kadın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Adıyaman’da yolun kenarında yürüyen kadına otomobil çarptı. Edinilen bilgilere göre, sürücüsü henüz öğrenilemeyen 02 AAZ 239 plakalı otomobil, Vartana bölgesinde yolda yürüyen Remziye B.’ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan kadın, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan Remziye B.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

