12 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Şahıs Yakalandı

Uyuşturucu ticareti suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.K., jandarma ve emniyet ekiplerinin ortak çalışması sonucu yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Yozgat’ta “uyuşturucu ticareti” suçundan hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, jandarma ve polisin ortak operasyonuyla yakalandı.

Yozgat Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı, Jandarma Dedektifleri (JASAT) ve Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hakkında yakalama kararı bulunan F.K. isimli şahsın izini sürdü.

“Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama” suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.K., düzenlenen ortak operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan şahıs, adli işlemlerin tamamlanmasının ardından Yozgat T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.

