Sürücüler İçin Yeni Dönem! Ceza Takip Sistemi Sil Baştan Değişti! Artık Ödemeden Kaçış Yok

Yeni yönetmelikle, yabancı plakalı araçlara kesilen para cezalarının tahsili ve bilgi paylaşımı yeniden düzenlendi. Artık cezası ödenmeyen araçların gümrükten çıkışına izin verilmeyecek.

Yabancı plakalı taşıtların idari para cezalarının tahsiline yönelik yeni yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlandı. Hazine ve Maliye, İçişleri, Ticaret ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlıkları tarafından hazırlanan düzenleme, ceza tahsilatı ve veri paylaşımında yeni kurallar getirdi.

Yönetmelikle birlikte, sürücüsünün uyruğuna bakılmaksızın tüm yabancı plakalı kara yolu taşıtlarına kesilen idari para cezalarının tahsil usulü netleştirildi. Mevzuata aykırı davranan araçlara yetkili kurumlarca idari para cezası tutanağı düzenlenecek ve bu bilgiler anında elektronik ortama aktarılacak.

Artık cezası ödenmeyen araçların gümrükten çıkışına izin verilmeyecek.

BİLGİLER ANINDA PAYLAŞILACAK

Belediyelerce düzenlenen tutanaklar Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından sisteme girilecek. Ardından, bu veriler Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü’ne iletilecek. Cezaların tahsilinde bu bilgiler temel alınacak.

Yetkili kurumlar, tahsil edilen para cezalarına dair bilgileri Muhasebat Genel Müdürlüğü sisteminden sorgulayabilecek. Tebliğ edilen cezaların tarihleri de sisteme işlenecek. Süresinde ödenmeyen cezalar ise ilgili vergi dairesine aktarılacak. Ayrıca, yabancı sürücülere kesilen cezalara ilişkin bilgiler Göç İdaresi Başkanlığı’na da bildirilecek.

GÜMRÜKTE CEZASINI ÖDEMEYEN ARAÇ ÇIKAMAYACAK

Yeni yönetmelik, yabancı plakalı araçların faaliyetleri sırasında kesilen cezaların ödenme şeklini de detaylandırıyor. Buna göre, idari para cezaları Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı muhasebe birimleri, vergi daireleri, yetkilendirilmiş bankalar veya PTT şubeleri aracılığıyla ödenebilecek.

Mevzuata aykırı davranan araçlara yetkili kurumlarca idari para cezası tutanağı düzenlenecek ve bu bilgiler anında elektronik ortama aktarılacak.

Hudut kapılarında banka veya kredi kartıyla tahsilat yapılabilen noktalarda cezalar kartla da ödenebilecek. Ceza, sürücüye bildirilerek tahsil edilecek ve ödenmeyen cezalar tebliğ edilmiş sayılacak.
En dikkat çekici düzenleme ise çıkış yasağıyla ilgili. Yönetmeliğe göre, yabancı plakalı araçlara ait cezalar Muhasebat Genel Müdürlüğü sistemine işlendiğinde, ceza ödenmeden aracın gümrükten çıkışına izin verilmeyecek.

Bu düzenlemeyle, Türkiye’de faaliyet gösteren yabancı plakalı araçların idari para cezalarının eksiksiz şekilde tahsil edilmesi hedefleniyor.

Kaynak: AA

