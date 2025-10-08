Akaryakıtta Çifte İndirim! İşte 8 Ekim 2025 Güncel Akaryakıt Fiyatları...

Benzin ve motorin fiyatlarında litre başına 1,50 TL indirim yapılırken, LPG'de değişim olmadı; İstanbul’da benzin 44,50 TL, motorin 45,20 TL seviyesine geriledi, indirim global petrol fiyatlarındaki düşüşten kaynaklanıyor.

Türkiye'de akaryakıt fiyatlarında beklenen indirim nihayet gerçekleşti. 8 Ekim 2025 tarihi itibarıyla benzin ve motorin pompa fiyatlarında litre başına 1,50 TL'lik indirim uygulanırken, LPG fiyatları sabit kaldı.

Güncellenen fiyatlar, şehir bazında farklılık gösterse de genel olarak tüketiciye nefes aldıracak nitelikte. İşte başkentler ve büyükşehirlerdeki yeni akaryakıt fiyatları:

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

  • Benzin litre fiyatı: 52.10 TL
  • Motorin litre fiyatı: 53.19 TL
  • LPG litre fiyatı: 27.71 TL

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

  • Benzin litre fiyatı: 51.94 TL
  • Motorin litre fiyatı: 53.05 TL
  • LPG litre fiyatı: 27.08 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

  • Benzin litre fiyatı: 52.95 TL
  • Motorin litre fiyatı: 54.20 TL
  • LPG litre fiyatı: 27.60 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

  • Benzin litre fiyatı: 53.28 TL
  • Motorin litre fiyatı: 54.53 TL
  • LPG litre fiyatı: 27.53 TL
Kaynak: Haber Merkezi

