Piyasalar Hareketli Başladı! Dolar Arttı, Euro Düştü... İşte Yeni Günün İlk Verileri

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türk lirasındaki değer kaybıyla döviz kurlarında hareketlilik yaşanmaya devam ediyor. Son olarak dolar yeni güne 41,72 TL’den başlarken, euro ise 48,54 TL oldu.

Piyasaların açılmasıyla yatırımcıların gözleri döviz kurlarına çevrildi.

Dolar/TL 41,7115 (alış) 41,7225‘ten (satış) işlem görürken, Euro ise aynı saat itibarıyla 48,5462 TL civarında seyrediyor.

Kaynak: Haber Merkezi