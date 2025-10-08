Piyasalar Hareketli Başladı! Dolar Arttı, Euro Düştü... İşte Yeni Günün İlk Verileri

Yeni günün başlamasıyla yatırımcıların gözü kulağı dolar ve euro verilerine çevrildi. Dolar yatay seyrederken, euroda kısmi bir değer kaybı yaşandı.

Son Güncelleme:
Piyasalar Hareketli Başladı! Dolar Arttı, Euro Düştü... İşte Yeni Günün İlk Verileri
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türk lirasındaki değer kaybıyla döviz kurlarında hareketlilik yaşanmaya devam ediyor. Son olarak dolar yeni güne 41,72 TL’den başlarken, euro ise 48,54 TL oldu.

Piyasaların açılmasıyla yatırımcıların gözleri döviz kurlarına çevrildi.

Dolar/TL 41,7115 (alış) 41,7225‘ten (satış) işlem görürken, Euro ise aynı saat itibarıyla 48,5462 TL civarında seyrediyor.

Dolar ve Euro Yeni Haftaya Nasıl Başladı?Dolar ve Euro Yeni Haftaya Nasıl Başladı?Ekonomi
Altın Durduğu Yerde Durmuyor! Fiyatlar Uçtu, Kapalıçarşı'da Kritik Eşiği AştıAltın Durduğu Yerde Durmuyor! Fiyatlar Uçtu, Kapalıçarşı'da Kritik Eşiği AştıEkonomi

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Dolar Euro
Son Güncelleme:
Altında Çifte Rekor! Yüzyıldır Böylesi Yaşanmadı Altında Çifte Rekor! Yüzyıldır Böylesi Yaşanmadı
Galatasaray’ın Yıldızı Suriye Yolcusu! Resmi Teklif Yapıldı, ‘Evet’ Dediği Gibi İlk Uçakla Gidecek Galatasaray’ın Yıldızı Suriye Yolcusu!
Beşiktaş’ta Deprem Üstüne Deprem! Derbi Sonrası Sergen Yalçın Biletini Kesti: Yıldız İsim Takıma Veda Ediyor Beşiktaş'ta Flaş Ayrılık! Yıldız İsmin Bileti Kesildi
Dünya Bankası Türkiye İçin Büyüme Beklentisini Artırdı Dünya Bankası Türkiye İçin Büyüme Beklentisini Artırdı
ÇOK OKUNANLAR
Ünlü İsimlere Operasyon! İrem Derici, Simge Sağın, Hadise, Dilan Polat ve Engin Polat Gözaltına Alındı Ünlü İsimlere Uyuşturucu Operasyonu! 21 İsim Gözaltında
Ünlü Şarkıcı İrem Derici Gözaltına Alındı Ünlü Şarkıcı İrem Derici Gözaltına Alındı
İsrail'den Özgürlük Filosu Gemilerine Saldırı İsrail'den Özgürlük Filosu Gemilerine Saldırı
Meteoroloji’den Kuvvetli Yağış ve Rüzgar Uyarısı: Gök Patlayacak! 36 İl İçin Sarı ve Turuncu Kodlu Uyarı Meteoroloji’den Kuvvetli Yağış ve Rüzgar Uyarısı
Fenerbahçe'de Szymanski Defteri Kapanıyor mu? Fenerbahçe'de Szymanski Defteri Kapanıyor mu?