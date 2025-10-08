Piyasalar Hareketli Başladı! Dolar Arttı, Euro Düştü... İşte Yeni Günün İlk Verileri
Yeni günün başlamasıyla yatırımcıların gözü kulağı dolar ve euro verilerine çevrildi. Dolar yatay seyrederken, euroda kısmi bir değer kaybı yaşandı.
Türk lirasındaki değer kaybıyla döviz kurlarında hareketlilik yaşanmaya devam ediyor. Son olarak dolar yeni güne 41,72 TL’den başlarken, euro ise 48,54 TL oldu.
Piyasaların açılmasıyla yatırımcıların gözleri döviz kurlarına çevrildi.
Dolar/TL 41,7115 (alış) 41,7225‘ten (satış) işlem görürken, Euro ise aynı saat itibarıyla 48,5462 TL civarında seyrediyor.
