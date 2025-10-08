Altında Çifte Rekor! Yüzyıldır Böylesi Yaşanmadı

ABD ekonomisindeki belirsizlikler, Fed’in faiz indirimleri ve küresel risklerin etkisiyle yatırımcılar yeniden altına yöneldi. Ons altın tarihinde ilk kez 4000 doları aşarken, gram altın da 5393 lirayla tüm zamanların zirvesine çıktı. Altın, bu performansıyla yüzyılın başından bu yana hisse senetlerinden daha yüksek getiri sağlamış oldu.

Son Güncelleme:
Altında Çifte Rekor! Yüzyıldır Böylesi Yaşanmadı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD ekonomisinde artan belirsizlikler, Fed’in faiz indirimleri ve küresel risklerin yükselmesi yatırımcıları yeniden güvenli liman altına yöneltti. Ons altın tarihinde ilk kez 4000 dolar seviyesini aşarken, iç piyasada da gram altın 5393 lirayla rekor kırdı.

Erken Asya işlemlerinde ons başına 4021,19 doları gören altın, böylece tarihinde ilk kez 4000 dolar eşiğini geçti. Sabah saatleri itibarıyla ons altın 4018 dolar civarında işlem görmeye devam etti.

Altında Çifte Rekor! Yüzyıldır Böylesi Yaşanmadı - Resim : 1
Gram ve ons altın rekor kırdı

GRAMDA TARİHİ SEVİYE

Küresel piyasalardaki yükseliş, yurt içi altın fiyatlarına da rekor olarak yansıdı. Gram altın sabah saatlerinde 5393 lirayla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşırken, saat 07.00 itibarıyla yüzde 0,93 primle 5390 lira civarında işlem görüyor.

BELİRSİZLİK ALTINA YARADI

2025 yılı boyunca altın, ABD’nin mali istikrarına dair endişeler, küresel ticaret gerilimleri, Fed’in bağımsızlığına yönelik tartışmalar ve jeopolitik riskler nedeniyle yüzde 50’nin üzerinde değer kazandı. Merkez bankalarının yoğun altın alımlarını sürdürmesi ve yatırımcıların piyasa şoklarına karşı güvenli liman arayışı, yükselişi destekleyen faktörler arasında yer aldı.

Fed’in faiz indirimlerine başlaması, faiz getirisi olmayan altını yatırımcı açısından yeniden cazip kıldı. Bu gelişmeyle altın destekli borsa yatırım fonlarına (ETF) ilgi de arttı. Eylül ayında bu fonlara, son üç yılın en büyük para girişi gerçekleşti.

Altında Çifte Rekor! Yüzyıldır Böylesi Yaşanmadı - Resim : 2
Altın, kırdığı rekorlarla yüzyılın başından bu yana hisse senetlerinden daha yüksek getiri sağlamış oldu.

UZMANLARDAN DEĞERLENDİRME

Saxo Capital Markets Analisti Charu Chanana, altının 4.000 doları aşmasının yalnızca “korku temelli” bir hareket olmadığını belirterek, “Bu yükseliş, yatırımcıların yeniden pozisyonlanmasıyla da ilgili" ifadelerini kullandı. UBS Analisti Giovanni Staunovo ise yüksek fiyatlara rağmen artan talebin altındaki ralliyi desteklediğini vurguladı. Altın, bu performansıyla yüzyılın başından bu yana hisse senetlerinden daha yüksek getiri sağlamış oldu.

Rekor Fiyatlar En Çok Onları Sevindirdi! Altın Mevduatı 24 Trilyon Liraya Çıktı: İşte En Zengin İller...Rekor Fiyatlar En Çok Onları Sevindirdi! Altın Mevduatı 24 Trilyon Liraya Çıktı: İşte En Zengin İller...Ekonomi

Borcu Olanlar Dikkat! Dev Bankadan Korkutan Altın Tahmini: Gramda Tüm Rekorları UnutunBorcu Olanlar Dikkat! Dev Bankadan Korkutan Altın Tahmini: Gramda Tüm Rekorları UnutunEkonomi

Altın Durduğu Yerde Durmuyor! Fiyatlar Uçtu, Kapalıçarşı'da Kritik Eşiği AştıAltın Durduğu Yerde Durmuyor! Fiyatlar Uçtu, Kapalıçarşı'da Kritik Eşiği AştıEkonomi

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Altın Rekor
Son Güncelleme:
Beşiktaş’ta Deprem Üstüne Deprem! Derbi Sonrası Sergen Yalçın Biletini Kesti: Yıldız İsim Takıma Veda Ediyor Beşiktaş'ta Flaş Ayrılık! Yıldız İsmin Bileti Kesildi
Dünya Bankası Türkiye İçin Büyüme Beklentisini Artırdı Dünya Bankası Türkiye İçin Büyüme Beklentisini Artırdı
Süper Lig’i Sallayan İstifa: Emre Belözoğlu'ndan Antalyaspor Kararı! Resmen Açıkladı Süper Lig'i Sallayan İstifa Kararı
Doların Saltanatı Sarsılıyor! Trump Etkisiyle 30 Yılın En Sert Gerilemesi Trump Etkisiyle 30 Yılın En Sert Gerilemesi
ÇOK OKUNANLAR
Ünlü İsimlere Operasyon! İrem Derici, Simge Sağın, Hadise, Dilan Polat ve Engin Polat Gözaltına Alındı Ünlü İsimlere Uyuşturucu Operasyonu! 21 İsim Gözaltında
Ünlü Şarkıcı İrem Derici Gözaltına Alındı Ünlü Şarkıcı İrem Derici Gözaltına Alındı
İsrail'den Özgürlük Filosu Gemilerine Saldırı İsrail'den Özgürlük Filosu Gemilerine Saldırı
Meteoroloji’den Kuvvetli Yağış ve Rüzgar Uyarısı: Gök Patlayacak! 36 İl İçin Sarı ve Turuncu Kodlu Uyarı Meteoroloji’den Kuvvetli Yağış ve Rüzgar Uyarısı
Fenerbahçe'de Szymanski Defteri Kapanıyor mu? Fenerbahçe'de Szymanski Defteri Kapanıyor mu?