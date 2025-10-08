Altında Çifte Rekor! Yüzyıldır Böylesi Yaşanmadı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD ekonomisinde artan belirsizlikler, Fed’in faiz indirimleri ve küresel risklerin yükselmesi yatırımcıları yeniden güvenli liman altına yöneltti. Ons altın tarihinde ilk kez 4000 dolar seviyesini aşarken, iç piyasada da gram altın 5393 lirayla rekor kırdı.

Erken Asya işlemlerinde ons başına 4021,19 doları gören altın, böylece tarihinde ilk kez 4000 dolar eşiğini geçti. Sabah saatleri itibarıyla ons altın 4018 dolar civarında işlem görmeye devam etti.

Gram ve ons altın rekor kırdı

GRAMDA TARİHİ SEVİYE

Küresel piyasalardaki yükseliş, yurt içi altın fiyatlarına da rekor olarak yansıdı. Gram altın sabah saatlerinde 5393 lirayla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşırken, saat 07.00 itibarıyla yüzde 0,93 primle 5390 lira civarında işlem görüyor.

BELİRSİZLİK ALTINA YARADI

2025 yılı boyunca altın, ABD’nin mali istikrarına dair endişeler, küresel ticaret gerilimleri, Fed’in bağımsızlığına yönelik tartışmalar ve jeopolitik riskler nedeniyle yüzde 50’nin üzerinde değer kazandı. Merkez bankalarının yoğun altın alımlarını sürdürmesi ve yatırımcıların piyasa şoklarına karşı güvenli liman arayışı, yükselişi destekleyen faktörler arasında yer aldı.

Fed’in faiz indirimlerine başlaması, faiz getirisi olmayan altını yatırımcı açısından yeniden cazip kıldı. Bu gelişmeyle altın destekli borsa yatırım fonlarına (ETF) ilgi de arttı. Eylül ayında bu fonlara, son üç yılın en büyük para girişi gerçekleşti.

Altın, kırdığı rekorlarla yüzyılın başından bu yana hisse senetlerinden daha yüksek getiri sağlamış oldu.

UZMANLARDAN DEĞERLENDİRME

Saxo Capital Markets Analisti Charu Chanana, altının 4.000 doları aşmasının yalnızca “korku temelli” bir hareket olmadığını belirterek, “Bu yükseliş, yatırımcıların yeniden pozisyonlanmasıyla da ilgili" ifadelerini kullandı. UBS Analisti Giovanni Staunovo ise yüksek fiyatlara rağmen artan talebin altındaki ralliyi desteklediğini vurguladı. Altın, bu performansıyla yüzyılın başından bu yana hisse senetlerinden daha yüksek getiri sağlamış oldu.

