Dünya Bankası Türkiye İçin Büyüme Beklentisini Artırdı

Dünya Bankası, Türkiye’nin bu yılki büyüme tahminini artırdı. Kurum, 2026 ve 2027 yıllarına ilişkin öngörülerini de yukarı yönlü revize etti.

Dünya Bankası, Türkiye ekonomisine yönelik büyüme tahminlerini yukarı yönlü güncelledi. Kurum, Türkiye’nin 2025 yılı için büyüme öngörüsünü yüzde 3,1’den yüzde 3,5’e, 2026 yılı tahminini yüzde 3,6’dan 3,7’ye, 2027 yılı tahmininiyse yüzde 4,2’den 4,4’e yükseltti.

AVRUPA VE ORTA ASYA TAHMİNİ

Avrupa ve Orta Asya Ekonomik Güncelleme Raporu’nda, Türk ekonomisinin küresel zorluklara rağmen direncini koruduğu vurgulandı. Raporda, Avrupa ve Orta Asya genelinde ekonomik büyümenin bu yıl yüzde 2,4’te kalmasının beklendiği, bu oranın geçen yılki yüzde 3,7’lik büyümenin altında olduğu ifade edildi. Dünya Bankası ayrıca, Doğu Asya ve Pasifik bölgelerinde büyümenin küresel ortalamanın üzerinde seyrettiğini, Güney Asya’da ise gelecek yıl yavaşlama beklendiğini bildirdi. Raporda, Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesinde ekonomik görünümün iyileştiği ancak küresel belirsizliklerin risk oluşturmaya devam ettiği belirtildi.

Kaynak: Bloomberg

Dünya Bankası Büyüme Rakamları
