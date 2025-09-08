Ekonominin Yol Haritası Açıklandı: Enflasyon, Büyüme, İşsizlik... 3 Yıllık Hedefler Belli Oldu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığınca hazırlanan 2026-2028 dönemini kapsayan Orta Vadeli Programı (OVP) açıklıyor.

Son Güncelleme:
Ekonominin Yol Haritası Açıklandı: Enflasyon, Büyüme, İşsizlik... 3 Yıllık Hedefler Belli Oldu
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Cumhurbaşkanımızın güçlü siyasi iradesiyle ortaya koyduğumuz ekonomi programımız başarıyla uygulanmakta, somut sonuçlarını da birlikte görüyoruz." dedi.

Yılmaz, şunları kaydetti:

Menfi hadiselere rağmen temel makroekonomik politika yaklaşımı sürdürülmüş, mali disiplin ve sürdürülebilir büyüme hedefinden sapma olmamıştır.

Dünyada enflasyonla mücadelenin devamı ve parasal gevşeme döngüsünün ötelenmesi ve artan jeopolitik gerilimlere rağmen Türkiye ekonomisi dengeli görünümünü korumaktadır.

2026, 2027'de cari işlemler açığının milli gelire oranının sırasıyla yüzde 1,3 ve yüzde 1,2 seviyesine gerilemesi, 2028 itibarıyla yüzde 1 düzeyine inmesi hedeflenmekte.

Cari işlemler dengemizde sağlayacağımız iyileşme, Türkiye'nin dış finansman ihtiyacını da önemli ölçüde azaltacaktır.

Son iki yıldaki politikalarla, uluslararası rezervlerimiz önemli tutarda artarak tarihi yüksek seviyelere çıkmış, ekonomimize güveni daha da artıran bir düzeye ulaşmıştır.

Bütçe açığının milli gelire oranı 2025 yılında yüzde 3,6, 2026'da yüzde 3,5, dönem sonunda ise yüzde 3'ün altında öngörülmektedir.

2026 yılında büyümenin yüzde 3,8'e, 2027'de yüzde 4,3'e ve 2028'de yüzde 5'e ulaşmasını hedefliyoruz.



Enflasyonun 2025'te yüzde 28,5'e,2026'da yüzde 16'ya,2027'de yüzde 9'a ve 2028'de yüzde 8 seviyesine gerilemesini, program sonunda tek haneye kalıcı inmesini hedefliyoruz.

İlk defa milli gelirimiz 1,9 trilyon dolara yaklaşacak, kişi başına düşen gelir 21 bin dolar seviyesine çıkacaktır.

Turizm gelirlerimiz 75 milyar dolara ulaşacak, işsizlik yüzde 8'in altına indirilecek, tek haneli enflasyonla fiyat istikrarı kalıcı olarak sağlanacak.

Kaynak: AA

Etiketler
Enflasyon Büyüme Rakamları Cevdet Yılmaz
Son Güncelleme:
