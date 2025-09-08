Cevdet Yılmaz'dan ENAG'a 'Algı' Tepkisi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen '2026-2028 Orta Vadeli Program Lansmanı' sırasında yaptığı konuşmada, enflasyon verileri yayımlayan Bağımsız akademisyenlerin oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) hakkında eleştirilerde bulundu.

Yılmaz konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Tek hedef dezenflasyon olsa enflasyonu hızlı düşürebilirsiniz ancak böyle olursa toplum büyük bedel öder, bir bütünlük içinde kademeli olarak bunu yapmak zorundasınız. Enflasyonda beklentiler de önemli, beklentiler düşüyor ancak arzu ettiğimiz kadar düşmüyor. Burada da algı çarpıtması oluşturan istatistiki hiçbir temell olmayan ENAG adı verilen bir şey var. TÜİK'i 'niye şunu açıklamadı' diye suçluyorlar? ENAG'ın hangi yöntemle enflasyonu hesapladığını kim biliyor? Uluslararası kritere dayanmayan, denetime açık olmayan istatistiklerle algıları çarpıttılar. Beklentileri daha yukarıda oluşturma yönünde etkide bulundular. TÜİK'I eleştirebilirsiniz ama TÜİK sonuçta bir kamu kurumu. Ne yaptığı belli, veri seti belli. Bunların hiçbirinin belli olmadığı, şeffaf olmayan ve her türlü manipülasyona açık yöntemle toplumun algıları çarpıtılıyor."

