Doların Saltanatı Sarsılıyor! Trump Etkisiyle 30 Yılın En Sert Gerilemesi

Doların küresel rezervlerdeki payı 30 yılın en düşük seviyesine indi. Uzmanlara göre bu düşüş, para birimindeki sert değer kaybı ve Trump yönetiminin ekonomi politikalarından kaynaklanıyor.

Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) son verilerine göre, ABD dolarının küresel döviz rezervlerindeki payı son 30 yılın en düşük seviyesine geriledi. Nefes Gazetesi'nde yer alan habere göre 2025’in ortası itibarıyla doların rezervlerdeki oranı yüzde 56,3 olarak kaydedildi. Mart ayına göre 1,5 puanlık düşüş, dünya ekonomisinde yeni bir dengelenmenin işareti olarak görülüyor.

TRUMP ETKİSİ

IMF raporuna eşlik eden analizde, düşüşün yüzde 92’sinin döviz kuru hareketlerinden kaynaklandığı belirtildi. Yani merkez bankalarının elindeki dolar miktarı azalmadı; doların küresel piyasalardaki değer kaybı, rezerv oranlarını aşağı çekti. Doların gerilemesinde ABD Başkanı Donald Trump’ın ekonomi politikalarının etkili olduğu ifade ediliyor. Trump’ın gümrük tarifelerini artırması, ABD Merkez Bankası’na faiz indirimi yönünde baskı yapması ve bütçe açığını büyütecek vergi indirimlerini gündeme getirmesi, dolarda bu yıl keskin bir zayıflamaya yol açtı.

ABD Başkanı Trump'ın politikaları, doları sarstı.

GERİLEME ORANI DİKKAT ÇEKİCİ

Verilere göre, 2025’in ikinci çeyreğinde dolar, euro karşısında yüzde 9, İsviçre Frangı karşısında yüzde 11, Sterlin karşısında yüzde 6 değer kaybetti. Doların payı 2001’de yüzde 72,7 ile zirveye çıkmış, o tarihten bu yana kademeli olarak gerilemişti. Bugünkü düşüş ise bu uzun sürecin en keskin halkalarından biri oldu. Öte yandan euronun küresel rezervlerdeki payı yüzde 21’e yükselerek 2021’den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. IMF raporu, bazı para birimlerinin yükselişinin, diğer varlıklardaki kayıpları telafi edecek kadar güçlü olduğunu belirtti.

