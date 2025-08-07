Araç Sahipleri Dikkat! Akaryakıta İndirim Geldi, Tabela Değişti! İşte 7 Ağustos 2025 Güncel LPG, Benzin ve Motorin Fiyatları

Akaryakıt fiyatları yeniden değişti. Brent petrol ve dövizdeki hareketlilik sonrası bir yakıt türünde indirim yapılırken, sürücüler 7 Ağustos 2025 fiyatlarını merak ediyor. İşte LPG, benzin ve motorindeki son durum…

Son Güncelleme:
Araç Sahipleri Dikkat! Akaryakıta İndirim Geldi, Tabela Değişti! İşte 7 Ağustos 2025 Güncel LPG, Benzin ve Motorin Fiyatları
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Akaryakıt fiyatları, Brent petrol piyasasındaki dalgalanmalar ve döviz kurlarındaki değişimlerle birlikte küresel gelişmelere paralel olarak güncelleniyor. Son gelişmelere göre, akaryakıt ürünlerinden birinde indirim yapıldı. Peki, hangi yakıt türünde fiyat düşüşü yaşandı? 7 Ağustos 2025 Perşembe günü itibarıyla LPG, benzin ve motorin litre fiyatları ne kadar oldu? İşte merak edilen detaylar...

MOTORİNDE 1 LİRA 70 KURUŞLUK İNDİRİM

Son düzenlemeyle birlikte motorin grubunda litre başına 1 lira 70 kuruşluk indirim yapıldı. Böylece araç sahipleri, akaryakıt istasyonlarında motorini daha uygun fiyata alabilecek.

Motorindeki indirim tüketiciyi sevindirirken, benzin ve LPG fiyatlarında herhangi bir güncelleme yapılmadı. Akaryakıt sektörü temsilcileri, önümüzdeki süreçte brent petrol fiyatları ve döviz kurlarındaki gelişmelere bağlı olarak yeni bir fiyat ayarlamasının gündeme gelebileceğini belirtiyor.

Araç Sahipleri Dikkat! Akaryakıta İndirim Geldi, Tabela Değişti! İşte 7 Ağustos 2025 Güncel LPG, Benzin ve Motorin Fiyatları - Resim : 1

BENZİN, MOTORİN GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (7 AĞUSTOS 2025 PERŞEMBE)

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

AVRUPA YAKASI

Benzin litre fiyatı: 51.50 TL

Motorin litre fiyatı: 52.07 TL

LPG litre fiyatı: 26.51 TL

ANADOLU YAKASI

Benzin litre fiyatı: 51.35 TL

Motorin litre fiyatı: 51.95 TL

LPG litre fiyatı: 25.88 TL

ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 52.21 TL

Motorin litre fiyatı: 52.95 TL

LPG litre fiyatı: 26.40 TL

İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 52.53 TL

Motorin litre fiyatı: 53.29 TL

LPG litre fiyatı: 26.33 TL

Doların Ateşi Düşmüyor! Kurlarda Yükseliş SürüyorDoların Ateşi Düşmüyor! Kurlarda Yükseliş SürüyorEkonomi
Altın Fiyatları Son 2 Haftanın Zirvesine YaklaştıAltın Fiyatları Son 2 Haftanın Zirvesine YaklaştıEkonomi

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Akaryakıt
Son Güncelleme:
Kademeli Emeklilik Bekleyenler Dikkat! SGK Uzmanı İsa Karakaş Tarih Verip Müjdeyi Duyurdu Kademeli Emeklilik Bekleyenler Dikkat!
Doların Ateşi Düşmüyor! Kurlarda Yükseliş Sürüyor Doların Ateşi Düşmüyor
Altın Fiyatları Son 2 Haftanın Zirvesine Yaklaştı Altın Fiyatları Son 2 Haftanın Zirvesine Yaklaştı
Deprem Uzmanı Ahmet Ercan Üstüne Basa Basa Uyardı: 'Kırılmayı Bekleyen Kol Armutlu-İmralı-Bandırma Koludur' Deprem Uzmanı Ahmet Ercan Üstüne Basa Basa Uyardı
ÇOK OKUNANLAR
Bankalar Kampanyalarını Güncelledi! İşte Çift Promosyon Almanın Formülü... Emekliye Çifte Promosyon Formülü
Asansör Faciası: Eski Belediye Başkanı Hayatını Kaybetti Asansör Faciası: Eski Belediye Başkanı Hayatını Kaybetti
Kiralarda Temmuz Rekoru: Kadıköy 62 Bin, Sarıyer 60 Bin TL’ye Ulaştı Kiralarda Temmuz Rekoru: Kadıköy 62 Bin, Sarıyer 60 Bin TL’ye Ulaştı
AFAD Duyurdu! Ege Denizi'nde Deprem AFAD Duyurdu! Ege Denizi'nde Deprem
Ünlü Spor Spikeri Ümit Aktan Hayatını Kaybetti! Spor Camiası Yasta Ünlü Spor Spikeri Hayatını Kaybetti