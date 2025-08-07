Araç Sahipleri Dikkat! Akaryakıta İndirim Geldi, Tabela Değişti! İşte 7 Ağustos 2025 Güncel LPG, Benzin ve Motorin Fiyatları

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Akaryakıt fiyatları, Brent petrol piyasasındaki dalgalanmalar ve döviz kurlarındaki değişimlerle birlikte küresel gelişmelere paralel olarak güncelleniyor. Son gelişmelere göre, akaryakıt ürünlerinden birinde indirim yapıldı. Peki, hangi yakıt türünde fiyat düşüşü yaşandı? 7 Ağustos 2025 Perşembe günü itibarıyla LPG, benzin ve motorin litre fiyatları ne kadar oldu? İşte merak edilen detaylar...

MOTORİNDE 1 LİRA 70 KURUŞLUK İNDİRİM

Son düzenlemeyle birlikte motorin grubunda litre başına 1 lira 70 kuruşluk indirim yapıldı. Böylece araç sahipleri, akaryakıt istasyonlarında motorini daha uygun fiyata alabilecek.

Motorindeki indirim tüketiciyi sevindirirken, benzin ve LPG fiyatlarında herhangi bir güncelleme yapılmadı. Akaryakıt sektörü temsilcileri, önümüzdeki süreçte brent petrol fiyatları ve döviz kurlarındaki gelişmelere bağlı olarak yeni bir fiyat ayarlamasının gündeme gelebileceğini belirtiyor.

BENZİN, MOTORİN GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (7 AĞUSTOS 2025 PERŞEMBE)

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

AVRUPA YAKASI

Benzin litre fiyatı: 51.50 TL

Motorin litre fiyatı: 52.07 TL

LPG litre fiyatı: 26.51 TL

ANADOLU YAKASI

Benzin litre fiyatı: 51.35 TL

Motorin litre fiyatı: 51.95 TL

LPG litre fiyatı: 25.88 TL

ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 52.21 TL

Motorin litre fiyatı: 52.95 TL

LPG litre fiyatı: 26.40 TL

İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 52.53 TL

Motorin litre fiyatı: 53.29 TL

LPG litre fiyatı: 26.33 TL

Kaynak: Haber Merkezi