Ehliyet, MTV, Pasaport, Yemek Ücreti, Trafik Cezası... Büyük Zam Dalgası Geliyor! İşte Yeni Fiyatlar

2025 yılına ait Yeniden Değerleme Oranı’nın açıklanmasıyla birlikte 1 Ocak 2026’dan itibaren vergi, harç, trafik cezası, pasaport, ehliyet ve IMEI kayıt ücretleriyle birlikte çalışanların yemek ve ulaşım bedelleri de artacak. İşte kalem kalem yeni fiyatlar...

Pasaport, kimlik, ehliyet, IMEI kayıt ücreti, yurt dışı çıkış harcı, trafik cezaları, MTV ve çalışanlara sağlanan yemek ile ulaşım ücretleri 2026 itibarıyla zamlanacak. 2025 yılı Yeniden Değerleme Oranı belirlenirken, oranla birlikte birçok alanda uygulanacak yeni fiyatlar da netleşmeye başladı.

YENİDEN DEĞERLEME ORANI YÜZDE 22-24 ARASINDA BEKLENİYOR

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Ekim ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte Yeniden Değerleme Oranı (YDO) belli olacak. ÜFE verisinin 12 aylık ortalamasıyla belirlenen oran, geçtiğimiz yıl yüzde 43,93 olarak açıklanmıştı. Bu yıl ise yüzde 22 ila yüzde 24 aralığında bir oran çıkması bekleniyor. YDO, Cumhurbaşkanı’nın kararıyla artırılabiliyor veya azaltılabiliyor.

1 OCAK 2026’DA TÜM KALEMLER YÜKSELECEK

Yeni oranla birlikte vergi, harç, trafik cezaları, çalışan yemek ve ulaşım ücretleri, kira vergisindeki istisnalar, temettü gelir beyan sınırı, emlak vergisi, fatura ve amortisman sınırları gibi birçok kalemde artış yaşanacak. Bu değişiklikler 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek.

Yeniden değerleme oranı yalnızca vergi ve harçları değil, çalışanların yemek ve ulaşım bedellerini de etkiliyor.

İŞTE KALEM KALEM YENİ ZAMLI FİYARLAR

NTV’nin aktardığına göre, yeniden değerleme oranının yüzde 23 olması halinde:

  • Yemek kartı ücreti şu anda günlük 240 TL + KDV iken, 295 TL + KDV seviyesine çıkacak.
  • IMEI kayıt ücreti mevcut 45 bin 614 TL’den 56 bin TL’ye yükselecek.
  • Yurt dışı çıkış harcı 1000 TL’den 1230 TL’ye çıkacak.
  • A sınıfı ehliyet harcı 1883 TL’den 2316 TL’ye,
  • B sınıfı ehliyet harcı ise 5678 TL’den 6984 TL’ye yükselecek.
  • 3 yıllık pasaport harcı 8 bin TL’den 9840 TL’ye,
  • 10 yıllık pasaport harcı da 11 bin 274 TL’den 13 bin 867 TL’ye çıkacak.

VATANDAŞI YAKINDAN İLGİLENDİREN ARTIŞLAR

Yeniden değerleme oranı yalnızca vergi ve harçları değil, çalışanların yemek ve ulaşım bedellerini de etkiliyor. Artış oranı, yeni yıldan itibaren maaş ve gider hesaplamalarında da doğrudan hissedilecek.
2026 yılı itibarıyla vatandaşın cebini doğrudan etkileyecek bu yeni düzenleme, vergi gelirlerini artırırken kamu gelirlerinde de ciddi bir değişiklik anlamına geliyor.

Kaynak: NTV

Ehliyet MTV
