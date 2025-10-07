Togg’lar En Güçlü Versiyonuyla Piyasaya Resmen Girdi! Üretimi Sınırlı, Çift Motorlu T10X ve T10F Satışa Çıktı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Togg, yeni gözde modellerini piyasaya sürdü. "Bir otomobilden fazlası" vizyonuyla piyasaya sürülen 4More serisi, 435 beygir (HP) ve 700 Nm tork üreten çift motordan oluşuyor. Bu güç, sedan model T10F 4More’un 0’dan 100 km/s hıza sadece 4,1 saniyede ulaşmasını sağlarken, SUV modeli T10X 4More ise bu hıza 4,8 saniyede çıkıyor. Performansın yanı sıra menzil değerleri de dikkat çekti. Performansın yükselmesi ile kısalan menziller T10F 4More'da, tek şarjla 523 km’ye varan menzil sunarken, T10X 4More Obsidiyen serisinde 468 km menzile sahip.

7 EKİM’DE SİPARİŞ ALIMI BAŞİLIYOR! İŞTE TOGG 4MORE MODELLERİNİN TÜRKİYE SATIŞ FİYATI

Yeni 4More serisi Togg’un dijital platformu Trumore üzerinden 7 Ekim itibarıyla sipariş edilebiliyor. T10F 4More’un anahtar teslim fiyatı 3 milyon 133 bin 640 TL, T10X 4More Obsidiyen özel serisinin fiyatı ise 3 milyon 233 bin 640 TL olarak açıklandı. Her iki model de 435 beygir gücündeki çift motorlu yapısıyla yüksek performans değerleri sunuyor.

Performansıyla rakiplerine fark atacak

BU TOGG’LAR RAKİPLERİNE FARK ATAR

Togg, Euro NCAP’ten 5 yıldız alan T10X ve T10F modellerine bu yeni 4More versiyonlarını ekleyerek, güç, güvenlik, konfor ve tasarımı premium seviyede birleştiriyor. T10X 4More Obsidiyen, 468 kilometreye varan menzil sunarken; T10F 4More modeli 523 kilometrelik menziliyle öne çıkıyor. Her iki modelde de panoramik cam tavan ve Meridian ses sistemi standart donanım olarak sunuluyor. Bu özellikler, araçların özellikle uzun yol konforunu ve premium iç mekân deneyimini güçlendiriyor.

T10X 4More Obsidiyen özel serisi, tasarım detaylarıyla diğer modellerden ayrılıyor. Ayder, Anadolu, Oltu ve Kula renklerinde sunulan bu özel seri, adını aldığı obsidiyen taşının koyu siyah tonlarından ilham alıyor. Piano black detaylar, siyah jantlar, ön panjur, logo, tavan rayları, yan aynalar, cam çerçeveleri, arka difüzör ve anten kapağı gibi tasarım unsurlarıyla sofistike bir görünüm oluşturuyor.

İŞTE SATIŞ SEÇENECEKLERİ

T10F 4More modeli ise Oltu, Urla, Mardin, Gemlik ve Kula olmak üzere beş farklı renk seçeneğiyle sunuluyor. 523 kilometreye varan menzil kapasitesi, yüksek çekiş gücüyle birleştiğinde özellikle dört çeker sistemin avantajlarını şehir dışı ve zorlu yol koşullarında da ortaya koyuyor. Togg, bu modellerle sadece performans açısından değil, aynı zamanda tasarım ve donanım seviyesinde de üst sınıfa oynuyor.

2025 yılı için T10F 4More ve T10X 4More Obsidiyen özel serisinin sınırlı sayıda üretileceği açıklandı. Bu durum serinin hem koleksiyon değeri taşımasını hem de premium segmentteki konumunu güçlendirmesini sağlıyor.

Kaynak: Haber Merkezi