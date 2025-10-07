IMEI Kayıt Ücretine Dev Zam Yolda! Yurt Dışından Telefon Almak İsteyenler İki Kez Düşünecek

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Her yeni yıl, dev zamlarla gelirken yıl başına aylar varken yurt dışından getirilen telefonlar için uygulanan IMEI kayıt ücretine ilişkin devasa artış iddiası gündeme geldi.

2025’te 45 bin 614 TL olarak uygulanan IMEI kayıt ücretinin Yeniden Değerleme Oranı’nın güncellenmesiyle artması bekleniyor.

YENİDEN DEĞERLEME ORANI KRİTİK

Her yıl Ekim ayında açıklanan Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerine göre belirlenen Yeniden Değerleme Oranı, vergi ve harçlarda otomatik artış sağlarken, bu oranın 2026 yılı için yüzde 22-24 bandında olması öngörülüyor.

NTV’de yer alan habere göre artışın söz konusu oranda yaşanmasıyla IMEI kayıt ücretinin 56 bin TL’ye çıkması bekleniyor. Yeni ücret ise 1 Ocak 2026’dan itibaren geçerli olacak.

Kaynak: NTV