IMEI Kayıt Ücretine Dev Zam Yolda! Yurt Dışından Telefon Almak İsteyenler İki Kez Düşünecek

IMEI kayıt ücretine gelen zamlarla yurt dışından telefon almak hayal olurken, 2026'da IMEI kayıt ücretine dev zam gelmesi öngörülüyor. Yeni ücretin 56 bin TL'ye kadar çıkması bekleniyor.

IMEI Kayıt Ücretine Dev Zam Yolda! Yurt Dışından Telefon Almak İsteyenler İki Kez Düşünecek
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Her yeni yıl, dev zamlarla gelirken yıl başına aylar varken yurt dışından getirilen telefonlar için uygulanan IMEI kayıt ücretine ilişkin devasa artış iddiası gündeme geldi.

2025’te 45 bin 614 TL olarak uygulanan IMEI kayıt ücretinin Yeniden Değerleme Oranı’nın güncellenmesiyle artması bekleniyor.

YENİDEN DEĞERLEME ORANI KRİTİK

Her yıl Ekim ayında açıklanan Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerine göre belirlenen Yeniden Değerleme Oranı, vergi ve harçlarda otomatik artış sağlarken, bu oranın 2026 yılı için yüzde 22-24 bandında olması öngörülüyor.

NTV’de yer alan habere göre artışın söz konusu oranda yaşanmasıyla IMEI kayıt ücretinin 56 bin TL’ye çıkması bekleniyor. Yeni ücret ise 1 Ocak 2026’dan itibaren geçerli olacak.

MTV, Araç Muayenesi, Trafik Cezası, IMEI Kayıt, Pasaport… Hepsine Zam Geliyor! İşte 2026 Vergi, Harç ve Ceza TutarlarıMTV, Araç Muayenesi, Trafik Cezası, IMEI Kayıt, Pasaport… Hepsine Zam Geliyor! İşte 2026 Vergi, Harç ve Ceza TutarlarıEkonomi
Milyonlarca Cep Telefonu Kapatılacak: e-Devlet'ten Bunu Yapmayan YandıMilyonlarca Cep Telefonu Kapatılacak: e-Devlet'ten Bunu Yapmayan YandıEkonomi
Bir Gecede 14 Bin Lira Birden Zam Yağacak! e-Devlet’e Akın BaşladıBir Gecede 14 Bin Lira Birden Zam Yağacak! e-Devlet’e Akın BaşladıEkonomi

Kaynak: NTV

Etiketler
Telefon
Kimse Bunu Beklemiyordu: Hikmet Çolak’tan Kötü Haber Geldi! Aldığı Haberle Yıkıldı Hikmet Çolak’tan Kötü Haber Geldi
SGK Düğmeye Bastı: Hizmet Dökümünde Bu İşaret Varsa Emekli Maaşı İptal Edilecek! Hemen e-Devlet'ten Kontrol Edin SGK Düğmeye Bastı: O Emeklilerin Maaşı İptal Edilecek! Hemen e-Devlet'ten Kontrol Edin
Ertuğrul Doğan’dan Uğurcan Çakır İçin Bomba Açıklama: Galatasaray Parayı Ödemedi! Gözler TFF’ye Çevrildi Galatasaray Parayı Ödemedi!
Ünlü Giyim Devi Logosunu Değiştirdi! 87 Yıllık Tarihinde Bir İlk! İşte Yeni Logosu Ünlü Giyim Devi Logosunu Değiştirdi
ÇOK OKUNANLAR
Eski AKP Milletvekili Hüseyin Kocabıyık Gözaltına Alındı Eski AKP Milletvekili Hüseyin Kocabıyık Gözaltına Alındı
Milyonları İlgilendiren Emsal Karar: O Paralar Faiziyle Birlikte Geri Ödenecek Milyonları İlgilendiren Emsal Karar: O Paralar Faiziyle Birlikte Geri Ödenecek
Katliam Gibi Kaza! İşçileri Taşıyan Minibüs Şarampole Yuvarlandı: 5 Ölü, 14 Yaralı İşçileri Taşıyan Minibüs Şarampole Yuvarlandı! Ölü ve Yaralılar Var
Kahramanmaraş Depremini Bilmişti! Prof. Dr. Osman Bektaş’tan Marmara İçin Korkutan Uyarı: En Kötüsüne Hazır Olun Marmara Depremi İçin Korkutan Uyarı
Trafik Cezalarında Yeni Dönem! Araba Kullanan Herkes İçin Geçerli! Bunu Yapan Sürücünün Ehliyeti Alınacak Trafik Cezalarında Yeni Dönem! Bunu Yapan Sürücünün Ehliyeti Alınacak