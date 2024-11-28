Bir Gecede 14 Bin Lira Birden Zam Yağacak! e-Devlet’e Akın Başladı
2025 yılı için belirlenen yeniden değerleme oranıyla birlikte, yurt dışından telefon getiren kullanıcılar için IMEI kayıt ücreti önemli ölçüde artacak. Özellikle 31 Aralık 2024’e kadar kayıt işlemini tamamlayanlar, ek maliyetten kurtulacak.
Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ekim 2024 enflasyon oranını %2,88 olarak açıklarken, 2025 yeniden değerleme oranını %48,58 olarak belirledi. Açıklanan yeni oran, IMEI kayıt ücretlerini doğrudan etkiledi.
45 BİN 614 LİRAYA YÜKSELECEK
2024 yılı boyunca IMEI kayıt ücreti 31 bin 692 TL olarak uygulanıyordu.
1 Ocak 2025’ten itibaren bu ücret, 45 bin 614 TL'ye yükselecek.
Kayıt işlemlerini yıl sonundan önce tamamlayan kullanıcılar, yaklaşık 14 bin TL tasarruf sağlayacak.
Kaynak: Haber Merkezi