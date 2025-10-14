Elektrik Faturalarında Yeni Dönem Başlıyor: 1 Ocak 2026 Tarihi İtibariyle Devrede
Elektrik faturalarında yeni tarife devreye sokuluyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın üzerinde çalıştığı yeni tarifeyle beraber kritik eşik değişmiş olacak. 1 Ocak 2026 tarihinde yürürlüğe girecek yeni modeller, yıllık belirli tüketim sınırını aşan haneler artık kamu sübvansiyonlarından yararlanamayacak. Bu sayede elektrik faturalarında fiyat gelirine göre düzen sağlanmış olması hedefleniyor. Peki yeni tarifenin fiyatlara yansıması ne zaman olacak? Tarih belirlendi.
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, elektrik tüketiminde gelir odaklı yeni bir modele geçmeye hazırlanıyor. Yeni model 1 Ocak 2026 itibariyle resmen devreye girmiş olacak. Yıllık tüketim sınırını aşanlara bu sefer yandı. . Kamu sübvansiyonlarının hedefe yönelik hale getirilmesini amaçlayan düzenleme, elektrik faturalarına Şubat 2026’dan itibaren yansıyacak.
Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (Elder) Genel Sekreteri Fakir Hüseyin Erdoğan, yeni düzenlemenin geçen yıl gündeme geldiğini ve üstünde çalışarak geliştirdiklerini belirterek “Buna göre yıllık 5 bin kilovatsaatin üzerinde elektrik tüketen mesken aboneleri, artık kamunun sağladığı enerji fiyatı sübvansiyonlarından yararlanamıyor. Yeni düzenleme bu sınırı indirecek. Dolayısıyla daha önce destekten faydalanan bazı yüksek tüketimli haneler, 2026 itibarıyla elektriği gerçek maliyetinden ödemeye başlayacak” açıklamasında bulundu.
Sınırın 5 bin kilovatsaatten aşağıya düşürülmesiyle devletin sübvansiyon yükünün azalacağını ve kamu kaynaklarının daha hedefli biçimde kullanılacağını dile getiren Fakir Hüseyin Erdoğan, “Sayın Bakanımız daha önce açıklamıştı, elektrik ve doğalgazda kamu sübvansiyonlarının toplamı bu yıl 600 milyar lirayı bulacak. Bunun 200 milyar liralık kısmı elektrik için sağlanıyor. Yeni kademe uygulamasıyla kamunun sübvansiyon yükü azaltılacak. Yani kamu, destekleri gerçekten ihtiyaç sahibi kesimlere yönlendirebilecek.” dedi.
2026 ŞUBAT AYINDA FATURALARA YANSIYACAK
Peki yeni düzenlemenin etkileri ne zaman faturalara yansıyacak? Konuyla ilgili konuşan Hüseyin Erdoğan, “Yeni modelin 1 Ocak 2026 itibarıyla devreye alınması, değişikliklerin Şubat 2026 faturalarına yansıması öngörülüyor.” sözlerini sarf etti.
2025 yılı içerisindeki toplam elektrik tüketimi, abonenin hangi tarifeye gireceğini belirleyecek. Eğer 2025 yılı boyunca tüketiminiz belirlenecek rakamın üzerindeyse, 2026 Ocak ayını takip eden ilk faturada bu fark yansıyacak ve altında kalan aboneler ise sübvansiyondan yararlanmaya devam edecek.
Dağıtım şirketleri olarak yeni model için yaptıkları hazırlıklara değinen Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (Elder) Genel Sekreteri Hüseyin Erdoğan, “Ülke genelindeki dağıtım şirketlerimizden bazı teknik ve tüketim verilerini talep ettik. Elde edilen veriler düzenlemenin tüketiciler üzerindeki etkisini netleştirecek” ifadelerini kullandı.