Elektrik Faturalarında Yeni Dönem Başlıyor: 1 Ocak 2026 Tarihi İtibariyle Devrede

Sınırın 5 bin kilovatsaatten aşağıya düşürülmesiyle devletin sübvansiyon yükünün azalacağını ve kamu kaynaklarının daha hedefli biçimde kullanılacağını dile getiren Fakir Hüseyin Erdoğan, “Sayın Bakanımız daha önce açıklamıştı, elektrik ve doğalgazda kamu sübvansiyonlarının toplamı bu yıl 600 milyar lirayı bulacak. Bunun 200 milyar liralık kısmı elektrik için sağlanıyor. Yeni kademe uygulamasıyla kamunun sübvansiyon yükü azaltılacak. Yani kamu, destekleri gerçekten ihtiyaç sahibi kesimlere yönlendirebilecek.” dedi.