Ve Sonunda Kademeli Emeklilik Geliyor! EYT’yi Kaçıranlar İçin Müjde, Beklenen Tarih Verildi
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi ile birlikte 3.4 milyonu aşkın kişi erken emeklilik fırsatından yararlandı. Bu fırsatı kaçıran çalışanlar ise gözünü kademeli emekliliğe çevirdi. Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, kademeli emeklilik sistemine dair beklenen tarihi açıkladı. Erdursun, 2026 yılında gündeme alınabileceğini söyledi. Peki kademeli emeklilik ne zaman çıkacak? Kimler erken emeklilik fırsatından yararlanacak? İşte tüm detaylar…
Kaynak: CNNTürk
Türkiye’de erken emeklilik sistemleri milyonlarca kişi tarafından sorgulanmakta. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinden yararlanamayan kişiler “kademeli emeklilik” sistemine gözünü çevirdi. Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, CNN Türk’e yaptığı açıklamada yeni düzenlemenin 2026 yılı içinde gündeme gelebileceğini belirterek dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Peki kademeli emeklilik kimleri kapsayacak? Kademeli emeklilik ne zaman çıkacak? İşte kademeli emeklilik düzenlemesinde tüm yaşanan gelişmeler…
2 MİLYONU AŞKIN KİŞİ GÜN BEKLİYOR
EYT yasasından yalnızca 8 Eylül 1999 ve öncesinde sigortalı olanlar yararlanabildi. Yaklaşık 4,5 milyon kişiyi kapsayan düzenleme kapsamında şu ana kadar 2,5 milyon kişi emekli oldu, kalan 2 milyon kişi ise prim günlerini doldurmayı bekliyor.
1999 sonrasında işe girenleri kapsam dışı bıraktığı için milyonlarca kişi yeni bir düzenleme talep ediyor. Bu doğrultuda Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, “EYT’nin ardından milyonlarca kişi için adaletli bir sistem kurulması gerekiyor. Bu noktada en olası çözüm, kademeli emeklilik modelidir” açıklamasında bulundu.
KADEMELİ EMEKLİLİK KİMLERİ KAPSAYACAK?
Uzmanlara göre, yeni sistemde emeklilik yaşı ve prim günü kademeli olarak artırılacak. 9 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 arasında sigortalı olanlar için:
Kadınlar 58,
Erkekler 60 yaşında emekli olabilecek.
ÖZGÜR ERDURSUN BEKLENEN TARİHİ AÇIKLADI
Özgür Erdursun’a göre, hükümetin 2026 yılı içinde kademeli emeklilik düzenlemesini gündeme alması bekleniyor.
“Bu yılın sonuna kadar ekonomik denge ön planda tutulacak, ancak 2026’da emeklilik sistemi yeniden masaya yatırılacak” diyen Erdursun, sürecin torba yasa kapsamına alınabileceğini belirtti.
Erdursun ayrıca 5510 sayılı yasa hatırlatmasını da yaptı:
“1 Mayıs 2008 sonrası sigortalı olanlar için artık erken emeklilik imkânı yok. 2048 yılı ve sonrasında primini dolduran herkes için emeklilik yaşı kadın-erkek eşit şekilde 65 olacak.”