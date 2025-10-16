Ve Sonunda Kademeli Emeklilik Geliyor! EYT’yi Kaçıranlar İçin Müjde, Beklenen Tarih Verildi

2 MİLYONU AŞKIN KİŞİ GÜN BEKLİYOR

EYT yasasından yalnızca 8 Eylül 1999 ve öncesinde sigortalı olanlar yararlanabildi. Yaklaşık 4,5 milyon kişiyi kapsayan düzenleme kapsamında şu ana kadar 2,5 milyon kişi emekli oldu, kalan 2 milyon kişi ise prim günlerini doldurmayı bekliyor.