EYT'yi Kaçıranlar Dikkat! Uzman İsim Kademeli Emeklilik İçin Tarih Verdi

ERKEN EMEKLİLİK İÇİN ARANAN ŞARTLAR NELER?

SSK (4A) kapsamında sigortalı olanların en az 7.200 prim günü (yaklaşık 20 yıl), Bağ-Kur (4B) ve Emekli Sandığı (4C) kapsamındakilerin ise 9.000 prim günü (yaklaşık 25 yıl) tamamlamaları gerekiyor. Bu da bugün sigortalı olan bir kişinin prim şartını ancak 2045 yılı civarında tamamlayabileceği anlamına geliyor.