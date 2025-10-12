EYT'yi Kaçıranlar Dikkat! Uzman İsim Kademeli Emeklilik İçin Tarih Verdi
Erken emeklilik düzenlemesi uzun süredir Türkiye'de bulunan çalışanların gündeminde. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesini kıl payı kaçıranlara beklenen haber verildi. Uzman isim kademeli emeklilik için tarih verdi. Peki kademeli emeklilik ne zaman çıkacak? Kademeli emeklilik kimler faydalanacak? İşte Kademeli Emeklilik düzenlemesinin çıkacağı tarih ve detaylar...
Kaynak: CNN Türk
Türkiye'de milyonlarca çalışan erken emeklilik için gelecek olan düzenlemeleri merakla takip ediyor. 2026 yılına sayılı günler kala vatandaşlar 'Kademeli emeklilik ne zaman çıkacak? Kimler erken emeklilikten yararlanacak?' sorularını araştırırken Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, kimin ne zaman emekli olabileceğine dair merak edilenleri tarih tarih anlatarak önemli değerlendirmelerde bulundu.
Türkiye’nin artık “erken emeklilik ülkesi” olmadığını vurgulayan Erdursun, emeklilik sisteminde en köklü değişimin 1 Mayıs 2008’de yürürlüğe giren 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile gerçekleştiğini hatırlattı.
ERKEN EMEKLİLİK İÇİN ARANAN ŞARTLAR NELER?
SSK (4A) kapsamında sigortalı olanların en az 7.200 prim günü (yaklaşık 20 yıl), Bağ-Kur (4B) ve Emekli Sandığı (4C) kapsamındakilerin ise 9.000 prim günü (yaklaşık 25 yıl) tamamlamaları gerekiyor. Bu da bugün sigortalı olan bir kişinin prim şartını ancak 2045 yılı civarında tamamlayabileceği anlamına geliyor.
Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındaki sigortalılar için prim süresinin daha uzun olduğunu belirten Erdursun, bu gruplarda da artık 65 yaşından önce emekliliğin mümkün olmadığını vurguladı.
'HERKES 65 YAŞINDA EMEKLİ OLACAK'
2048 yılı ve sonrasında primini dolduran kadın ve erkekler için yaş sınırı tamamen eşitleniyor: Herkes 65 yaşında emekli olacak.
9 Eylül 1999 – 30 Nisan 2008 Arasına Kademeli Emeklilik Sistemi
Bu dönemde sigortalı olanlar için geçerli olan kademeli sistemde, kadınlar 58, erkekler ise 60 yaşında emekli olabiliyor. SSK’da 7.000–7.200 gün, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı’nda ise 9.000 prim günü yeterli kabul ediliyor.
Erdursun’un açıklamasına göre, 8 Eylül 1999 ve öncesinde sigortalı olanlar, 3 Mart 2023’te yürürlüğe giren EYT yasası sayesinde yaş şartı olmadan emekli olma hakkı kazandı. Yaklaşık 4,5 milyon kişiyi ilgilendiren bu düzenleme kapsamında bugüne kadar 2,5 milyon kişi emekli oldu.
Geriye kalan yaklaşık 2 milyon kişi ise prim günlerini doldurmayı bekliyor. Ancak EYT yasası yalnızca bu tarih aralığında sigortalı olanları kapsıyor.
Son dönemde “Türkiye’de emeklilik yaşı düşük” yönündeki tartışmalar, özellikle 8 Eylül 1999 – 30 Nisan 2008 döneminde sigortalı olanların kademeli emeklilik taleplerini yeniden gündeme taşıdı.
Erdursun, “2025 yılında sigortalı olan bir kişi için artık erken emeklilik sisteminden söz edilemez” ifadelerini kullandı.