Milyonlarca Sürücüye Kötü Haber! 81 İlde Geçerli: Ehliyeti Böyle Olanlara Para Ödenmeyecek
Sigorta şirketlerinden milyonlarca sürücüyü ilgilendiren flaş açıklama geldi. 81 ilde geçerli yeni uygulamaya göre, eski tip ehliyet sahipleri kaza yaptığında sigortadan artık ödeme alamayacak. Uzmanlara göre bu durumda olan sürücüler hem cezayla karşılaşacak hem de tüm zararı kendi cebinden ödemek zorunda kalacak. İşte detaylar...
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren kritik uyarı geldi. 31 Ekim 2025 itibarıyla geçerliliğini yitiren eski tip ehliyetlerle araç kullananlar artık büyük bir risk altında. Yenileme işlemini yapmadan trafiğe çıkan sürücüler hem cezai işlem hem de sigorta ödemesi alamama tehlikesiyle karşı karşıya kalacak.
31 EKİM’DEN SONRA GEÇERSİZ SAYILIYOR
Eski tip ehliyetlerin yenileme süresi 31 Ekim 2025’te doldu. Bu tarihten sonra geçerliliğini yitiren belgelerle araç kullananlara, Karayolları Trafik Kanunu’nun 39/3 maddesi kapsamında 12.978 TL’ye kadar idari para cezası uygulanacak. Ancak ceza bununla da sınırlı değil.
EHLİYETİ BÖYLE OLANALARA PARA ÖDENMEYECEK
Sigorta sektörü temsilcileri, geçerliliği sona eren ehliyetlerle araç kullananların, kaza yapmaları durumunda sigorta şirketlerinden herhangi bir ödeme alamayacağını açıkladı. Poliçe hükümlerine göre, “sürücünün yasal olarak geçerli bir ehliyete sahip olması” şartı temel kriterlerden biri. Bu nedenle eski tip ehliyetle araç kullananlar artık “ehliyetsiz sürücü” statüsünde değerlendiriliyor.
Bu durum, kazaya karışan sürücülerin hem kendi araçlarındaki hasarı hem de karşı tarafın zararını cebinden ödemesi anlamına geliyor.
KARŞI TARAFIN HASARINI DA ÖDEMEK ZORUNDA KALACAKLAR
Sigorta yetkilileri, “Kaza tespit tutanağında eski tip ehliyet yer alıyorsa, sigorta şirketi dosyayı reddetme hakkına sahiptir” diyerek uyarıyor. Kasko poliçeleri geçersiz sayılacağı gibi, trafik sigortası karşı tarafın zararını ödemesi halinde bile sigorta şirketleri bu bedeli rücu davası yoluyla sürücüden tahsil edebilecek.
HUKUKİ DAYANAK TAMAMEN GEÇERLİ
Avukat Ahmet Yavuzer, sigorta şirketlerinin bu tutumunun Türk Ticaret Kanunu ve Sigorta Sözleşmeleri Kanunu’na tamamen uygun olduğunu vurguladı. Yavuzer, “Her poliçe, geçerli bir sürücü belgesi şartını içerir. Eski ehliyetin geçerliliğini yitirmesiyle birlikte sigorta şirketleri yükümlülüklerini yerine getirmek zorunda değildir. Bu nedenle sürücü hem kendi aracının hem de karşı tarafın hasarını ödemek durumunda kalabilir” ifadelerini kullandı.
SÜRÜCÜLERE SON UYARI
Uzmanlar, yaşanabilecek mağduriyetlerin önüne geçmek için eski tip ehliyeti olan sürücülerin en kısa sürede yenileme işlemini yapmaları gerektiğini belirtiyor. Aksi halde hem ceza yükü hem de sigorta güvencesi kaybı sürücülere büyük maddi zarar getirebilir.