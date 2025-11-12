Milyonlarca Sürücüye Kötü Haber! 81 İlde Geçerli: Ehliyeti Böyle Olanlara Para Ödenmeyecek

31 EKİM’DEN SONRA GEÇERSİZ SAYILIYOR

Eski tip ehliyetlerin yenileme süresi 31 Ekim 2025’te doldu. Bu tarihten sonra geçerliliğini yitiren belgelerle araç kullananlara, Karayolları Trafik Kanunu’nun 39/3 maddesi kapsamında 12.978 TL’ye kadar idari para cezası uygulanacak. Ancak ceza bununla da sınırlı değil.

EHLİYETİ BÖYLE OLANALARA PARA ÖDENMEYECEK

Sigorta sektörü temsilcileri, geçerliliği sona eren ehliyetlerle araç kullananların, kaza yapmaları durumunda sigorta şirketlerinden herhangi bir ödeme alamayacağını açıkladı. Poliçe hükümlerine göre, “sürücünün yasal olarak geçerli bir ehliyete sahip olması” şartı temel kriterlerden biri. Bu nedenle eski tip ehliyetle araç kullananlar artık “ehliyetsiz sürücü” statüsünde değerlendiriliyor.

Bu durum, kazaya karışan sürücülerin hem kendi araçlarındaki hasarı hem de karşı tarafın zararını cebinden ödemesi anlamına geliyor.