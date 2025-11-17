Memur ve Emekliye Kötü Haber! SGK Başuzmanı İsa Karakaş 'Bu Kez Böyle Olmayacak' Diyerek Açıkladı! Ocak Zammında Tek Senaryo

Yeni yıl yaklaşırken maaş zammı gündemin en yoğun başlıklarından biri olmaya devam ediyor. Açıklanan enflasyon verileri doğrultusunda memur ve memur emeklileri için hesaplamalar sürerken, seyyanen zam gibi ek iyileştirmelerin yapılıp yapılmayacağı da merak konusu. SGK Başuzmanı İsa Karakaş, Türkiye Gazetesi’ndeki yazısında güncel tabloyu değerlendirip kulis bilgilerini paylaştı.

‘ENFLASYONUN ALTINDA EZİLME DÖNEMİ BİTİYOR’

Karakaş, Ekim 2025 enflasyonunun aylık yüzde 2,55, yıllık yüzde 32,87 olarak gerçekleştiğini hatırlatarak yıl sonunda yüzde 30’un altı beklentisinin artık mümkün olmadığını belirtti. Son yıllarda memur ve emeklilerin üç dönem üst üste resmi enflasyonun altında artış aldığını vurgulayan Karakaş, ocak ayı için “Bu kez böyle olmayacak, enflasyonun altında ezilme dönemi bitiyor” dedi.