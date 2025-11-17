Memur ve Emekliye Kötü Haber! SGK Başuzmanı İsa Karakaş 'Bu Kez Böyle Olmayacak' Diyerek Açıkladı! Ocak Zammında Tek Senaryo
Memur ve emekliler, ocak zammına odaklanmış durumda. Enflasyon verileriyle birlikte hesaplamalar netleşirken, SGK Başuzmanı İsa Karakaş hem rakamları değerlendirdi hem de Ankara kulislerini aktardı. Karakaş, memur ve emekliye yüzde 18,5–20 zam beklentisini açıklarken seyyanen artış için “Bu kez olmayacak” dedi.
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Yeni yıl yaklaşırken maaş zammı gündemin en yoğun başlıklarından biri olmaya devam ediyor. Açıklanan enflasyon verileri doğrultusunda memur ve memur emeklileri için hesaplamalar sürerken, seyyanen zam gibi ek iyileştirmelerin yapılıp yapılmayacağı da merak konusu. SGK Başuzmanı İsa Karakaş, Türkiye Gazetesi’ndeki yazısında güncel tabloyu değerlendirip kulis bilgilerini paylaştı.
‘ENFLASYONUN ALTINDA EZİLME DÖNEMİ BİTİYOR’
Karakaş, Ekim 2025 enflasyonunun aylık yüzde 2,55, yıllık yüzde 32,87 olarak gerçekleştiğini hatırlatarak yıl sonunda yüzde 30’un altı beklentisinin artık mümkün olmadığını belirtti. Son yıllarda memur ve emeklilerin üç dönem üst üste resmi enflasyonun altında artış aldığını vurgulayan Karakaş, ocak ayı için “Bu kez böyle olmayacak, enflasyonun altında ezilme dönemi bitiyor” dedi.
GARANTİ SEVİYE 16,55 ZAM + 1000 TL TABAN ARTIŞI
Karakaş’ın hesabına göre, ekim verilerinin ardından kümülatif artış yüzde 10,25 seviyesine ulaşmış durumda. Bu oran SSK ve Bağ-Kur emeklileri için kesinleşmiş dört aylık enflasyonu oluştururken; memur ve memur emeklileri için hesaplama toplu sözleşme artışıyla birlikte yapılıyor. Karakaş’a göre mevcut verilere dayanarak memur ve emekliler için yüzde 16,55 zam + 1000 TL taban artışı kesin görünüyor.
YIL SONU TAHMİNİ YÜKSELİRSE ZAM YÜZDE 20’YE ÇIKABİLİR
Merkez Bankası’nın yıl sonu tahmininin yüzde 31–33 aralığında kalması durumunda ocak zammının yüzde 18,5 ile yüzde 20 arasında olabileceğini belirten Karakaş, 1000 TL’lik taban artışı sayesinde emekli maaşlarında yüzde 20’nin üzerine çıkılabileceğini ifade etti. Eski Emekli Sandığı statüsündeki hesaplamaların da bazı emeklilere küçük avantaj sağlayabileceği aktarıldı.
SEYYANEN ZAM İÇİN KULİS MESAJI
Seyyanen zam beklentisiyle ilgili ise Karakaş, Ankara’dan gelen kulis sinyallerinin olumsuz olduğunun altını çizdi. Karakaş, “Toplu sözleşmede ne varsa o kadar. Ne refah payı ne de ekstra ödeme… Sadece zorunlu güncelleme.” dedi. Karakaş, mevcut izlenimin ilave bir iyileştirmenin gündemde olmadığı yönünde olduğunu ifade etti.
SEYYANEN ZAM YOK, YÜZDE 18,5–20 ZAM VAR
Memur ve memur emeklileri için ocak zammının yüzde 18,5–20 bandında şekillenmesinin beklendiğini belirten Karakaş, “Seyyanen zam bu yılbaşında da yok” diyerek süreci özetledi.