Cumhurbaşkanı Erdoğan Meclis’te Sinyali Vermişti! Beklenen Oran Açıklandı: İşte Memur ve Emeklinin Zamlı Maaş Tablosu
Türkiye’de milyonlarca memur ve emekli ocak ayında maaşlarına yapılacak olan zammı merakla araştırmakta. Son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'nin 28. Dönem 4. Yasama Yılı açılışında yaptığı konuşmada 2025 yıl sonu enflasyonunun yüzde 29–30 aralığında gerçekleşmesini beklediklerini ifade etti. Bu açıklama sonrası memur ve emeklilerin zamları netleşmeye başladı. Peki memur ve emekliye ne kadar zam gelecek? İşte 2026 zamlı maaş oranları…
Kaynak: Haber Merkezi
TBMM'nin 28. Dönem 4. Yasama Yılı açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, memur ve emekli maaşlarının zam oranlarıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Erdoğan, 2025 yıl sonu enflasyonunun yüzde 29–30 aralığında gerçekleşmesini beklediklerini söyledi. Bu oranla birlikte maaşlara gelecek olan zam oranları netleşmeye başladı.
ÖZGÜR ERDURSUN ZAMLI MAAŞLARI TEK TEK HESAPLADI
Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları, memur ve emekli maaşlarına ocak ayında yapılacak zam oranlarının ipucunu verdi. SGK Uzmanı Özgür Erdursun, Erdoğan'ın işaret ettiği enflasyon tahminlerine göre ocak ayı zamlarını hesapladı.
İKİ SENARYOYA GÖRE ZAMLAR
Yıl sonu enflasyonunun yüzde 29 çıkması halinde:
• SSK ve Bağ-Kur emeklileri → yüzde 10,57
• Memur ve memur emeklileri → yüzde 16,89 (enflasyon farkı + toplu sözleşme)
Yıl sonu enflasyonunun yüzde 30 olması halinde:
• SSK ve Bağ-Kur emeklileri → yüzde 11,43
• Memur ve memur emeklileri → yüzde 17,80 (enflasyon farkı + toplu sözleşme)
Kesin zam oranları, yıl sonu enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından netleşecek.