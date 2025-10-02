Cumhurbaşkanı Erdoğan Meclis’te Sinyali Vermişti! Beklenen Oran Açıklandı: İşte Memur ve Emeklinin Zamlı Maaş Tablosu

TBMM'nin 28. Dönem 4. Yasama Yılı açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, memur ve emekli maaşlarının zam oranlarıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Erdoğan, 2025 yıl sonu enflasyonunun yüzde 29–30 aralığında gerçekleşmesini beklediklerini söyledi. Bu oranla birlikte maaşlara gelecek olan zam oranları netleşmeye başladı.