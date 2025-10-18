Bir Ustalık Daha Tarihe Karışıyor... Eskiden Her Yıl Ev ve Arsa Aldıran Meslekte Artık Çırak Yetişmiyor

Çiftçiliğin önceden çok iyi olduğunu kaydeden Mırık, "Tütün ve mısır Samsun'da çok üretilirdi. Şu anda ise eski işler yok. Köylüler, mısır ve tütün üretmek yerine yerlerini satıyorlar. Bu da işlere kötü yansıyor. Gençlerin zanaata bir özentisi yok. Zanaat bilmek ileride değerlenecek ama kimse bulunamayacak. Hem gençler zanaat öğrenmek için isteksiz hem de ustalar çırak yetiştirmekte aciz kalıyor. Çalıştırmak için çırak almayı düşündüğümüzde de çıraklar önce kazanacakları parayı soruyor, mesleği sormuyor. O nedenle çırak da alamıyoruz. Tornacılığın geleceği bitti, kaynakçılık biraz daha devam eder" dedi.



