Kademeli Emeklilikte Resmi Adım Yolda! Gözler Meclis’te, 2000-2008 Arası Sigortalılara Erken Emeklilik Fırsatı
Türkiye’de milyonlarca kişinin gözü kulağı kademeli emeklilik düzenlemesinde. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi sonrası erken emeklilik fırsatlarını sorgulayan vatandaşlara güzel haber geldi. 8 Eylül 1999-16 Nisan 2008 tarihleri arasında sigortalı olan çalışanlar için yeni bir gelişme yaşandı. TBMM’ye sunulan kanun teklifi, kademeli emeklilik hakkını getirebilir. Peki kademeli emeklilik ne zaman çıkacak? İşte detaylar…
Kaynak: Haber Merkezi
TEKLİF MECLİS’E SUNULDU
CHP Karabük Milletvekili ve Plan Bütçe Komisyonu Üyesi Cevdet Akay, hazırladığı teklifle 1999–2008 arası sigorta girişi olanlara kademeli emeklilik yolunu açmayı hedefliyor.
TEKLİFTE YER ALAN MADDELER
Teklifin öne çıkan maddeleri:
08.09.1999 – 16.04.2008 arasında sigortalı olanlara kademeli emeklilik hakkı,
Memur ve esnaflar için prim gün sayısının 9.000’den 7.200’e indirilmesi.
Akay, bu düzenlemenin sosyal güvenlikte adalet ve ölçülülük ilkesi açısından zorunlu olduğunu vurguladı.
İŞTE KADEMELİ EMEKLİLİK TABLOSU
Kanun teklifinde kadın ve erkek çalışanlar için yaş ve prim şartlarının kademeli olarak azaltılması öngörülüyor:
1999–2000 giriş: Kadın 43 yaş / 6.400 prim – Erkek 45 yaş / 6.400 prim
2001 giriş: Kadın 44 yaş / 6.475 prim – Erkek 46 yaş / 6.475 prim
2002 giriş: Kadın 45 yaş / 6.550 prim – Erkek 47 yaş / 6.550 prim
2003 giriş: Kadın 46 yaş / 6.625 prim – Erkek 48 yaş / 6.625 prim
2004 giriş: Kadın 47 yaş / 6.700 prim – Erkek 49 yaş / 6.700 prim
2005 giriş: Kadın 48 yaş / 6.775 prim – Erkek 50 yaş / 6.775 prim
2006 giriş: Kadın 49 yaş / 6.850 prim – Erkek 51 yaş / 6.850 prim
2007 giriş: Kadın 50 yaş / 6.925 prim – Erkek 52 yaş / 6.925 prim
2008 giriş: Kadın 51 yaş / 7.000 prim – Erkek 53 yaş / 7.000 prim
ÇALIŞANLARIN BEKLENTİSİ NELER?
EYT kapsamına giremeyen milyonlar, bu teklifin yasalaşmasını umutla bekliyor. Düzenleme hayata geçerse:
Emeklilik yaşı kadınlarda 43’e, erkeklerde ise 45’e kadar düşebilecek,
Prim gün sayısı ise mevcut sisteme göre daha düşük seviyelerde tamamlanabilecek.
Ancak teklifin Meclis görüşmeleri sonrası kabul edilip edilmeyeceği ve hangi şartlarla yürürlüğe gireceği önümüzdeki günlerde netleşecek.