2026 Asgari Ücret Ne Kadar Olacak? Geri Sayımda İlk Sinyal Geldi! Masadaki Zam Oranları Sızdı
Merkez Bankası’nın enflasyon tahminini yükseltmesiyle 2026 asgari ücreti için 4 farklı zam senaryosu ortaya çıktı. Yeni hesaplamalar milyonları şaşırtacak seviyelere işaret ediyor. Peki Ocak 2026’da asgari ücret ne kadar olacak? İşte merak edilen rakamlar…
Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) enflasyon beklentisini yukarı yönlü güncellemesi, milyonlarca çalışanın 2026’da alacağı maaşları doğrudan etkiledi. Özellikle asgari ücret için masaya gelecek rakamlar netleşmeye başladı. Merkez Bankası’nın yıl sonu tahminleri doğrultusunda asgari ücret için 4 ayrı zam ihtimali öne çıkıyor. İşte detaylar…
MAAŞLAR YENİDEN HESAPLANIYOR
TCMB’nin güncellediği enflasyon tahmini, hem asgari ücrette hem de SSK, Bağ-Kur, memur ve emekli maaşlarında zam oranlarını yeniden şekillendirdi. 2025 yıl sonu enflasyonunun yüzde 31–33 bandında gerçekleşmesi beklenirken, bu oranlar 2026’da geçerli olacak asgari ücret ve tüm çalışanların maaş artışları için temel gösterge niteliği taşıyor.
ASGARİ ÜCRETTE 4 FARKLI ZAM TABLOSU
2024 yılı başında 22.104 TL olarak belirlenen asgari ücrete yıl içinde ara zam yapılmamıştı. 2026 için ise enflasyon tahminlerine göre 4 farklı artış öne çıkıyor:
Yüzde 24 zam: 27.319 TL
Yüzde 31 zam: 28.957 TL
Yüzde 32 zam: 29.178 TL
Yüzde 33 zam: 29.399 TL
Son rakamlar, enflasyonun kesinleşmesi ve Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun aralık ayında yapacağı toplantıların ardından netlik kazanacak.
YENİ ASGARİ ÜCRET OCAK AYINDA AÇIKLANACAK
TCMB Başkanı Fatih Karahan, tüm maaş hesaplamalarının enflasyon tahminleri çerçevesinde yapıldığını vurguladı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, aralık ayında bir araya gelerek 2026’da uygulanacak yeni ücreti belirleyecek. Yeni asgari ücret, her yıl olduğu gibi 1 Ocak itibarıyla yürürlüğe girecek.
Dört ayrı zam senaryosunun konuşulduğu süreçte milyonlarca çalışan, komisyon toplantılarından çıkacak kararı merakla bekliyor.