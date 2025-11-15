2026 Asgari Ücret Ne Kadar Olacak? Geri Sayımda İlk Sinyal Geldi! Masadaki Zam Oranları Sızdı

MAAŞLAR YENİDEN HESAPLANIYOR

TCMB’nin güncellediği enflasyon tahmini, hem asgari ücrette hem de SSK, Bağ-Kur, memur ve emekli maaşlarında zam oranlarını yeniden şekillendirdi. 2025 yıl sonu enflasyonunun yüzde 31–33 bandında gerçekleşmesi beklenirken, bu oranlar 2026’da geçerli olacak asgari ücret ve tüm çalışanların maaş artışları için temel gösterge niteliği taşıyor.