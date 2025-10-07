Rekor Fiyatlar En Çok Onları Sevindirdi! Altın Mevduatı 24 Trilyon Liraya Çıktı: İşte En Zengin İller...

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

2025 yılında gram altındaki yükseliş yüzde 80’e yaklaşırken, altın yatırımına olan ilgi rekor seviyelere ulaştı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, ağustos ayı itibarıyla bankalardaki altın mevduatı 24 trilyon TL’ye yükseldi. Bu rakamın karşılığı ise 519 ton altına denk geliyor. Altının toplam mevduatlar içindeki payı da artarak yüzde 9,8’e çıktı. 2024 sonunda bu oran yüzde 7,7 seviyesindeydi. Fiyatlardaki yükselişle birlikte altın, hem yatırımcıların hem de bankaların en çok ilgi gösterdiği yatırım aracı haline geldi.

Altın fiyatlarında tarihi yükseliş sürerken, Türkiye genelinde bankalardaki altın mevduatı 24 trilyon TL’ye çıktı

GRAM ALTIN 5338 TL İLE ZİRVEDE

Altın fiyatlarındaki tırmanış da sürüyor. Gram altın 5338 TL ile tüm zamanların en yüksek seviyesini görürken, yıllık bazda yüzde 78’lik prim kaydetti. Küresel piyasalarda ABD dolarındaki zayıflama, FED’in faiz indirimi beklentileri ve jeopolitik riskler altına olan talebi artırdı. Ons altın da 2025’in başından bu yana yüzde 50’nin üzerinde artış kaydederek 3977 dolar seviyesini test etti.

ALTIN MEVDUATINDA 3 BÜYÜK ŞEHİR ZİRVEDE

Türkiye gazetesinden Faruk Bingöl'ün haberine göre, ekonomistler, Türkiye’de yastık altında yaklaşık 500 milyar dolarlık altın bulunduğunu tahmin ediyor. BDDK verilerine göre, 2025 yılı itibarıyla altın mevduatı en yüksek iller şöyle sıralandı:

İstanbul: 705,4 milyar TL

Ankara: 244,6 milyar TL

İzmir: 122,9 milyar TL

Antalya: 67,1 milyar TL

Bursa: 66,6 milyar TL

Kocaeli: 52,6 milyar TL

Konya: 41,9 milyar TL

Adana: 32,7 milyar TL

Balıkesir: 31,5 milyar TL

Mersin: 30,9 milyar TL

En fazla altın İstanbul, Ankara ve İzmir’de bulunurken; en az altın Ardahan, Kilis ve Bayburt’ta kayıtlara geçti.

EN DÜŞÜK İL ARDAHAN

Listenin son sıralarında ise doğu illeri yer aldı. Altın mevduatı en düşük iller şu şekilde:

Ardahan: 762 milyon TL

Kilis: 996 milyon TL

Bayburt: 1,0 milyar TL

Hakkâri: 1,1 milyar TL

Tunceli: 1,2 milyar TL

Şırnak: 1,5 milyar TL

Iğdır: 1,6 milyar TL

Siirt: 1,7 milyar TL

Muş: 1,7 milyar TL

Ağrı: 2,0 milyar TL





Kaynak: Türkiye Gazetesi