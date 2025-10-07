Rekor Fiyatlar En Çok Onları Sevindirdi! Altın Mevduatı 24 Trilyon Liraya Çıktı: İşte En Zengin İller...
Altın fiyatlarında tarihi yükseliş sürerken, Türkiye genelinde bankalardaki altın mevduatı 24 trilyon TL’ye çıktı. En fazla altın İstanbul, Ankara ve İzmir’de bulunurken; en az altın Ardahan, Kilis ve Bayburt’ta kayıtlara geçti.
2025 yılında gram altındaki yükseliş yüzde 80’e yaklaşırken, altın yatırımına olan ilgi rekor seviyelere ulaştı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, ağustos ayı itibarıyla bankalardaki altın mevduatı 24 trilyon TL’ye yükseldi. Bu rakamın karşılığı ise 519 ton altına denk geliyor. Altının toplam mevduatlar içindeki payı da artarak yüzde 9,8’e çıktı. 2024 sonunda bu oran yüzde 7,7 seviyesindeydi. Fiyatlardaki yükselişle birlikte altın, hem yatırımcıların hem de bankaların en çok ilgi gösterdiği yatırım aracı haline geldi.
GRAM ALTIN 5338 TL İLE ZİRVEDE
Altın fiyatlarındaki tırmanış da sürüyor. Gram altın 5338 TL ile tüm zamanların en yüksek seviyesini görürken, yıllık bazda yüzde 78’lik prim kaydetti. Küresel piyasalarda ABD dolarındaki zayıflama, FED’in faiz indirimi beklentileri ve jeopolitik riskler altına olan talebi artırdı. Ons altın da 2025’in başından bu yana yüzde 50’nin üzerinde artış kaydederek 3977 dolar seviyesini test etti.
ALTIN MEVDUATINDA 3 BÜYÜK ŞEHİR ZİRVEDE
Türkiye gazetesinden Faruk Bingöl'ün haberine göre, ekonomistler, Türkiye’de yastık altında yaklaşık 500 milyar dolarlık altın bulunduğunu tahmin ediyor. BDDK verilerine göre, 2025 yılı itibarıyla altın mevduatı en yüksek iller şöyle sıralandı:
İstanbul: 705,4 milyar TL
Ankara: 244,6 milyar TL
İzmir: 122,9 milyar TL
Antalya: 67,1 milyar TL
Bursa: 66,6 milyar TL
Kocaeli: 52,6 milyar TL
Konya: 41,9 milyar TL
Adana: 32,7 milyar TL
Balıkesir: 31,5 milyar TL
Mersin: 30,9 milyar TL
EN DÜŞÜK İL ARDAHAN
Listenin son sıralarında ise doğu illeri yer aldı. Altın mevduatı en düşük iller şu şekilde:
Ardahan: 762 milyon TL
Kilis: 996 milyon TL
Bayburt: 1,0 milyar TL
Hakkâri: 1,1 milyar TL
Tunceli: 1,2 milyar TL
Şırnak: 1,5 milyar TL
Iğdır: 1,6 milyar TL
Siirt: 1,7 milyar TL
Muş: 1,7 milyar TL
Ağrı: 2,0 milyar TL
Kaynak: Türkiye Gazetesi