Kademeli Emeklilik Meclis Gündeminde! İsa Karakaş İlk Kez Açıkladı: Memur ve Memur Emeklisine Müjde, Tarih Verdi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, kademeli emeklilik hakkında beklenen detayları paylaştı. Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren erken emeklilik düzenlemesi ile ilgili net tarih verildi. Daha önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın müjdeliği kademeli emeklilikte müjdeli haber geldi. Kademeli emeklilik Meclis gündeminde. İsa Karakaş, net tarih verip aldığı bilgileri paylaştı. Peki kademeli emeklilik ne zaman çıkacak? Erken emeklilik düzenlemesi gelecek mi? Kimler kademeli emeklilikten yararlanacak? İşte son dakika erken emeklilik haberinin detayları…

KADEMELİ EMEKLİLİK NE ZAMAN ÇIKACAK?

TGRT Haber'den aktardığı habere göre, İsa Karakaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın söz verdiği konularda kararlı olduğunu belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan, verilen sözlerin arkasında duruyor. Öğretmenlerin meslek kanunu, 3600 ek göstergesi gibi vaatleri yerine getirdi. Şimdi ise zaman meselesi var. Hükümet gündeminde kadılara erken emeklilik, yıpranma, prim desteği ve esnafa prim eşitlenmesi bulunuyor" ifadelerini kullandı.

Kademeli emeklilik ne zaman çıkacak?

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİNE MÜJDE

3600 Ek Gösterge ile ilgili ilk kez konuşuyorum diyen Karakaş, "3600 ek göstergeyle ilgili ilk defa konuşuyorum. Yaklaşık yarım milyon memur ve memur emeklisine bu konuda müjde var. Bu düzenleme 2026 Ocak ayını bulmayacak, sadece zaman meselesi. Enflasyonla mücadele uzun yıllar sürdü, şu an kritik aşamadayız. Enflasyon yoluna girdikçe, verilen vaatler hayata geçecek. Ayrıca, memurların maaşlarını ve emekli ikramiyelerini doğrudan etkileyen ikramiye konusunda da detaylar paylaşacağım" dedi.

ERKEN EMEKLİLİK BEKLEYENLER DİKKAT! İSA KARAKAŞ NET TARİH VERDİ

Kademeli emeklilikle ilgili beklentisi olanlar için ise Karakaş, "Bütün partilerin gözbebeği olan kademe bekleyenler ve çalışanlar için müjde var. Kanun teklifi hazır ve meclis açılır açılmaz gündeme gelecek. Kademe bekleyenler, asker, polis, kamu görevlilerinin borçlanma sıkıntıları ve staj mağdurluğu gibi sorunlar çözülecek. Taşeron çalışanlar da haklarını alacak. 2027'ye doğru birçok problem çözülecek, enflasyon belasından kurtuldukça bu düzenlemeler hayata geçecek" diyerek, tarih verdi.

Kaynak: TGRT