TÜİK Açıkladı! Altın, Dolar, Borsa... Eylül Ayının En Çok Kazandıran Yatırım Aracı Belli Oldu

TÜİK, eylül ayına ilişkin finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıkladı. Piyasada kimileri kaybederken kimileri kazandı, ancak sürpriz yaşanmadı. Verilere göre yatırımcıların yüzünü bu ay da aynı yatırım aracı güldürdü.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayına ilişkin finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını duyurdu. Verilere göre, kısa vadede en kazançlı yatırım aracı mevduat faizi olurken; borsa, döviz ve devlet tahvilleri yatırımcısına kaybettirdi.

MEVDUAT FAİZİ SINIRLI KAZANÇ SAĞLADI

TÜFE bazında mevduat faizi yüzde 0,06’lık küçük bir reel getiri sunarken, diğer tüm yatırım araçlarında kayıp yaşandı.

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi’ne (Yİ-ÜFE) göre hesaplandığında mevduat faizi (brüt) yüzde 0,63 oranında reel getiri sağladı. Buna karşın Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) yüzde 0,38, avro yüzde 0,4, dolar yüzde 1,27 ve Borsa İstanbul (BIST 100) endeksi yüzde 3,48 oranında yatırımcısına kaybettirdi.

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) bazında ise mevduat faizi yüzde 0,06’lık küçük bir reel getiri sunarken, diğer tüm yatırım araçlarında kayıp yaşandı. DİBS yüzde 1,07, avro yüzde 1,08, dolar yüzde 1,95 ve BIST 100 endeksi yüzde 4,15 oranında reel kayıp oluşturdu.

KISA VADEDE BORSA ÖNE ÇIKTI

Üç aylık dönemde Borsa İstanbul endeksi, yatırımcısına en yüksek kazancı sağlayan araç oldu.

Üç aylık dönemde Borsa İstanbul endeksi, yatırımcısına en yüksek kazancı sağlayan araç oldu. Yİ-ÜFE’ye göre yüzde 9,32, TÜFE’ye göre ise yüzde 8,68 oranında reel getiri sağladı. Aynı dönemde dolar, her iki ölçüte göre de en çok kaybettiren yatırım aracı olarak öne çıktı.

ALTIN ORTA VADEDE ZİRVEDE

Altı aylık verilere göre külçe altın, yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sunarak yine liderliğini korudu. Yİ-ÜFE’ye göre yüzde 19,49, TÜFE’ye göre ise yüzde 20,92 oranında kazanç sağladı. Buna karşılık, BIST 100 endeksi aynı dönemde yatırımcısına en fazla kaybettiren araç oldu.

YILLIK GETİRİDE YİNE ALTIN PARLADI

Altı aylık verilere göre külçe altın, yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sunarak yine liderliğini korudu.

Yıllık bazda yapılan hesaplamalarda külçe altın, yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sunarak bir kez daha zirveye yerleşti. Yİ-ÜFE’ye göre yüzde 36,01, TÜFE’ye göre ise yüzde 29,18 oranında kazanç sağlayan altın, yatırımcıların yüzünü güldürdü.

Mevduat faizi yıllık bazda Yİ-ÜFE’ye göre yüzde 11,26, TÜFE’ye göre yüzde 5,67 oranında getiri sunarken; DİBS yüzde 2,78, avro yüzde 1,3 oranında kazandırdı. Dolar ve Borsa İstanbul endeksi ise yatırımcısına yıllık bazda reel kayıp yaşattı.

EYLÜL AYININ EN KAZANÇLI ARACI YİNE ALTIN OLDU

TÜİK verilerine göre, eylül ayında yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağlayan yatırım aracı külçe altın oldu.

TÜİK verilerine göre, eylül ayında yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağlayan yatırım aracı külçe altın oldu. TÜFE’ye göre yüzde 8,39, Yİ-ÜFE’ye göre ise yüzde 9,14 oranında getiri sağlayan altın, “güvenli liman” unvanını bir kez daha korudu.

