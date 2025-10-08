Türkiye’nin Kira Haritası Ortaya Çıktı! En Ucuz Kiraya Sahip İller Belli Oldu! O Şehirde Evler 13 Bin TL’nin Altında

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Konut piyasasında yaz aylarının hareketli dönemi sona erdi ve eylül ayı itibarıyla kiralardaki son durum ortaya çıktı. İstanbul Gayrimenkul Değerleme A.Ş. tarafından ilan verileri dikkate alınarak yapılan araştırmaya göre, Türkiye genelinde ortalama kira bedeli 22 bin TL’ye ulaştı. Rapora göre, yüksek kira bedellerinin yoğunlaştığı iller ağırlıklı olarak batı bölgelerinde bulunuyor. Ancak bazı doğu illerinde de kira fiyatlarının son dönemde dikkat çekici biçimde yükseldiği gözlendi.

EN PAHALI KİRALAR İSTANBUL’DA

Eylül ayı verilerine göre, Türkiye’nin en yüksek kira ortalamasına sahip şehri İstanbul oldu. Kentte ortalama kira bedeli 33 bin TL seviyesine ulaştı. İstanbul’u sırasıyla Muğla (30 bin TL), Ankara (27 bin TL), İzmir (25 bin TL) ve Antalya (24 bin TL) izledi. Listede ayrıca Kocaeli, Diyarbakır, Çanakkale, Bursa ve Adana gibi şehirler de ilk 10’da yer aldı.

EN UCUZ KİRALARIN OLDUĞU ŞEHİRLER BELLİ OLDU

Eylül ayında en düşük kira ortalamasına sahip şehirler ise Muş ve Aksaray oldu. Her iki şehirde de ortalama kiralar 12 bin TL seviyesinde kaydedildi.

Mayıs ayında yayımlanan raporda ortalama kira 20 bin TL olarak açıklanmıştı. Buna göre, sadece üç ay içinde kiralar yüzde 10 oranında artış gösterdi. Gayrimenkul sektör temsilcileri, kira fiyatlarındaki artışın yılın son çeyreğinde de devam edebileceğini, özellikle büyük şehirlerde arz sıkıntısının fiyatları yukarı çektiğini vurguluyor.

İŞTE KİRALARIN EN PAHALI OLDUĞU ŞEHİRLER

1-İstanbul: 33 bin TL

2-Muğla: 30 bin TL

3-Ankara: 27 bin TL

4-İzmir: 25 bin TL

5-Antalya: 24 bin TL

6-Kocaeli: 23 bin TL

7-Diyarbakır: 22 bin 500 TL

8-Çanakkale: 22 bin TL

9-Bursa: 20 bin TL

10-Adana: 20 bin TL

KİRALARIN EN UCUZ OLDUĞU ŞEHİRLER

1-Muş: 12 bin TL

2-Aksaray: 12 bin TL

3-Isparta: 13 bin TL

4-Burdur: 13 bin TL

5-Yozgat: 13 bin TL

6-Şırnak: 13 bin TL

7-Kars: 13 bin 500 TL

8-Bayburt: 13 bin 500 TL

9-Siirt: 14 bin TL

10-Mardin: 14 bin TL

11-Hakkari: 14 bin TL

12-Düzce: 14 bin TL

13-Kırıkkale: 14 bin TL

14-Osmaniye: 14 bin TL

15-Kütahya: 14 bin 500 TL

