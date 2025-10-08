CHP’nin Şişli Mitingine Saatler Kala Valilikten Flaş Karar! Saat 17.00 İtibarıyla Bu İstasyon Kapalı Olacak

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Mitinglerine tüm hızıyla devam eden Cumhuriyet Halk Partisi’nin yeni miting adresi Şişi Mecidiyeköy olmuştu.

Tam 200 günü aştı, bir adaletsizliğin, bir haksızlığın ortasındayız. O gün bu gündür milletle meydanlarda direniyoruz!



Milletin vicdanı, umudu, cesareti kazanacak. Biz kazanacağız. Türkiye kazanacak!



Bu akşam 20.30’da,

Şişli – Halaskargazi Caddesi / Cevahir AVM Önü’nde… pic.twitter.com/EzTWu6JX2t — Özgür Özel (@eczozgurozel) October 8, 2025

CHP Genel Başkanı Özgür Özel miting için çağrı yapmıştı

CHP MİTİNGİ BU AKŞAM ŞİŞLİ'DE

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yeni miting adresini sosyal medya hesabından “Tam 200 günü aştı, bir adaletsizliğin, bir haksızlığın ortasındayız. O gün bu gündür milletle meydanlarda direniyoruz” diyerek duyurmuş ve herkesi bu akşam 20.30’da Cevahir AVM önüne çağırmıştı.

METRO İSTANBUL DUYURDU

CHP’nin mitinginin başlamasına saatler kala Metro İstanbul yeni bir gelişmeyi duyurdu. Valilik kararıyla bugün saat 17.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar bazı yolların kapalı olacağı ifade edildi. Buna göre, M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattının Şişli-Mecidiyeköy İstasyonu; Şişli çıkışı, Fulya çıkışı, AVM ve AVM Otopark çıkışının kapalı olacak.

