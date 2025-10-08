CHP’nin Şişli Mitingine Saatler Kala Valilikten Flaş Karar! Saat 17.00 İtibarıyla Bu İstasyon Kapalı Olacak

CHP’nin Şişli’de Cevahir AVM önünde saat 20.30’da gerçekleşecek mitingine saatler kala İstanbul Valiliği’nin kararıyla Metro İstanbul’da bir düzenlemeye gidildi. Buna göre ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattının Şişli-Mecidiyeköy İstasyonu, Şişli çıkışı, Fulya çıkışı, AVM ve AVM Otopark çıkışı kapalı olacak.

CHP’nin Şişli Mitingine Saatler Kala Valilikten Flaş Karar! Saat 17.00 İtibarıyla Bu İstasyon Kapalı Olacak
Mitinglerine tüm hızıyla devam eden Cumhuriyet Halk Partisi’nin yeni miting adresi Şişi Mecidiyeköy olmuştu.

CHP’nin Şişli Mitingine Saatler Kala Valilikten Flaş Karar! Saat 17.00 İtibarıyla Bu İstasyon Kapalı Olacak - Resim : 1
CHP Genel Başkanı Özgür Özel miting için çağrı yapmıştı

CHP MİTİNGİ BU AKŞAM ŞİŞLİ'DE

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yeni miting adresini sosyal medya hesabından “Tam 200 günü aştı, bir adaletsizliğin, bir haksızlığın ortasındayız. O gün bu gündür milletle meydanlarda direniyoruz” diyerek duyurmuş ve herkesi bu akşam 20.30’da Cevahir AVM önüne çağırmıştı.

CHP’nin Şişli Mitingine Saatler Kala Valilikten Flaş Karar! Saat 17.00 İtibarıyla Bu İstasyon Kapalı Olacak - Resim : 2

METRO İSTANBUL DUYURDU

CHP’nin mitinginin başlamasına saatler kala Metro İstanbul yeni bir gelişmeyi duyurdu. Valilik kararıyla bugün saat 17.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar bazı yolların kapalı olacağı ifade edildi. Buna göre, M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattının Şişli-Mecidiyeköy İstasyonu; Şişli çıkışı, Fulya çıkışı, AVM ve AVM Otopark çıkışının kapalı olacak.

Kaynak: Haber Merkezi

Özgür Özel CHP Şişli İstanbul Valiliği Miting
