ABB'ye Konser Soruşturmasında İddianame Tamam: 14 Kişiye 'Nitelikli Zimmet' Suçlaması

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na yönelik konser soruşturmasında 14 kişi hakkında hapis talebiyle iddianame hazırlandı. İddianamede 'nitelikli zimmet' suçlaması dikkat çekti.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik konser soruşturmasında savcılık iddianameyi tamamladı. İddianame 'nitelikli zimmet' suçlamasıyla hazırlandı.

Şüpheliler arasında yer alan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı eski Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı H.A.B, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı eski Kültür Etkinlikleri Şube Müdür Vekili/eski Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkan Vekili H.E, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı eski Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkan Vekili H.Z, Evren Teknik Grup Müzik Organizasyon San. Tic. Ltd. Şti sahibi O.E ile Festiva ve Enfest Organizasyon Turizm San. Tic. Ltd. Şti. ortaklarından S.Ç, "zimmet" ve "kamu kurum veya kuruluşların ihalesine fesat karıştırmak" suçlarından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştı.

'KAMU ZARARI' İDDİASI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği tarafından düzenlenen rapor, MASAK ve Sayıştay incelemesi ile bilirkişi raporlarında, kamunun 154 milyon 453 bin lira zarara uğratıldığı iddiası gündeme getirilmiş ve kamu zararı kapsamında soruşturma başlatıldığı kaydedilerek şunlar belirtilmişti:

"İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği tarafından düzenlenen tevdii raporu, MASAK incelemesi, Sayıştay incelemesi, bilirkişi raporlarına göre 32 adet konser hizmet alımında idarenin 154 milyon 453 bin lira zarara uğratıldığı tespit edilmiştir."

Kaynak: Haber Merkezi

