Mansur Yavaş, 'Konser' İddialarına Açıklık Getirdi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, çok tartışılan konser bütçesiyle ilgili iddialara yanıt verdi. Yavaş, “Bir konsere 94 milyon ödendi” iddiasının doğru olmadığını anlatı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, tv100'de Hande Aydemir ile Şimdi Konuşalım programına konuk olan Gazeteci Gürbüz Evren’e konuştu. Yavaş, 94 milyon TL’lik konser harcaması iddialarına açıklık getirdi. Yavaş'ın ilgili açıklaması şöyle: "Candan Erçetin’e 84 milyon ödendi diye yazdılar. Oysa ortada tek bir konser yok. Candan Erçetin’in de yer aldığı toplam 8 konser için teknik kurulum bir defada yapıldı ve tüm konserler oradan hizmet aldı. Yani 94 milyon TL bir konsere değil, tüm bu etkinliklere harcandı."

Mansur Yavaş, iddiaları yalandı.

NE OLMUŞTU?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından "2021–2024 yılları arasında düzenlenen konserlere ilişkin harcamalarda kamu zararına yol açıldığı" iddiaları üzerine soruşturma başlatmıştı. Soruşturma kapsamında "görevi kötüye kullanma" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlamalarıyla aralarında belediye çalışanlarının da olduğu 14 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınanlardan 5'i tutuklanırken, 9'u adli kontrolle serbest bırakılmıştı.

