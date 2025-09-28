AKP’de İstifa Depremi! 1 İlçe Başkanı Daha Ayrıldı

AKP’de istifa dalgası sürüyor. İzmir teşkilatında 5 ilçe başkanının istifasının ardından benzer bir haber de Tunceli'den geldi.

AKP’de İstifa Depremi! 1 İlçe Başkanı Daha Ayrıldı
AKP’de istifa dalgası 18–20 Eylül tarihleri arasında Muğla, Niğde, Bitlis, İzmir, Çanakkale, Adıyaman, Ordu ve Elazığ’da il başkanlarının görevlerinden ayrılmasıyla başlamıştı. Gazeteci İsmail Saymaz, Tunceli İl Başkanı’nın ardından Merkez İlçe Başkanı Recai Hazar’ın da istifasının alındığını, kentte iki ilçe başkanının daha görevi bırakmasının beklendiğini duyurdu.

İZMİR'DE TOPLU İSTİFA

AKP İzmir örgütünde geçtiğimiz günlerde beş ilçe başkanının görevden alındığı ortaya çıkmıştı. İlçe başkanlarının görevden alınma gerekçesi olarak 'performans düşüklüğü' gösterilmişti. Görevden alınan ilçe başkanları şöyle:

  • Kınık İlçe Başkanı Sami Mollaahmet
  • Foça İlçe Başkanı İrfan Çalışkan
  • Dikili İlçe Başkanı Tahsin Şekerci
  • Balçova İlçe Başkanı Oğuzhan Bizkevelci
  • Narlıdere İlçe Başkanı Mustafa Yener

AKP’Lİ TAYYAR ‘SAYI ARTACAK’ DEMİŞTİ

Eski AKP Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar 19 Eylül’de yaptığı paylaşımda istifa dalgasına “Bu sayı daha da artacak gibi gözüküyor Teşkilatlara bir neşter vurulması gerekiyordu, doğrusunu yapıyorlar. Umarım, ellerini korkak alıştırmaz, neşteri daha derine vururlar. Çünkü, mevzu derin” yorumunda bulunmuştu.

