Beykoz’da Siyasi Deprem: İstifalar Peş Peşe Geldi… Belediye AKP’ye mi Geçecek?

İstanbul’un en kritik ilçelerinden biri olan Beykoz’da siyasi dengeler hızla değişiyor. CHP’li meclis üyelerinin peş peşe gelen istifaları, yıllar sonra AKP’nin ilçede yeniden güç kazanmasının önünü açabilir.

Özlem Vural Gürzel

CHP’nin yerel seçimlerde kazandığı Beykoz’da, Belediye Başkanı Alaattin Köseler’in tutuklanması sonrası başkanvekilliğine getirilen Özlem Vural Gürzel, partisinden istifa etti. Gürzel, AKP ve MHP’den destek gördüğünü belirterek, partisini ‘yalnız bırakılmakla’ suçladı. Bu gelişmenin ardından CHP’li meclis üyeleri Murat Uzun ve Uğur Gökdemir de istifa kararı aldı. Her iki isim de açıklamalarında parti içi bölünmeyi ve dayanışma eksikliğini eleştirerek dikkat çekti.

‘KİŞİSEL İHTİRASLAR, BEYKOZ’UN ÖNÜNE GEÇTİ’

İstifasını yazılı açıklamayla duyuran Murat Uzun, CHP Beykoz İlçe Başkanlığı'nı sert sözlerle eleştirdi. Uzun, " Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden istifa ettiğimi kamuoyuna açıklıyorum. Cumhuriyet Halk Partisi Beykoz İlçe Başkanı Mahir Taştan ve yönetimi, meclis grubunu bir araya getirmek yerine sürekli ayrıştırıcı, bölücü ve parçalayarak zayıflatıcı bir tutum izlemiştir" ifadelerini kullandı.

Parti içi iş birliği yerine kutuplaşmanın teşvik edildiğini öne süren Uzun, “Benim için esas olan koltuk, makam ya da kişisel hesaplar değil; Beykoz'un geleceği ve Beykozluların menfaatidir. Bu anlayışla, Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden istifa ediyor, yoluma halkın iradesini ve Beykoz'un çıkarlarını önceleyen bir çizgide devam edeceğimi kamuoyuna ilan ediyorum” dedi.

Beykoz Belediye'si Meclis üyeleri Murat Uzun ve Uğur Gökdemir

'YALNIZ BIRAKILDIM'

Bir diğer istifa ise Meclis Üyesi Uğur Gökdemir’den geldi. Açıklamasında uzun süredir hukuki süreçlerle mücadele ettiğini belirten Gökdemir, "İl başkanından, avukatlardan, genel başkan yardımcılarına kadar uzanan süreçte, hakkımda açılan davalarda yalnız bırakıldım. Her akşam haberlerde yer alırken, omuz omuza vermemiz gereken bu yolda kendimi sahipsiz hissettim” sözleriyle yaşadığı hayal kırıklığını dile getirdi. Gökdemir, yoluna “bağımsız” meclis üyesi olarak devam edeceğini belirtti.

CHP'NİN MECLİS GÜCÜ ZAYIFLIYOR

Bu istifaların ardından Beykoz Belediye Meclisi’ndeki koltuk dağılımı da değişti. CHP’nin meclisteki sandalye sayısı 18’den 15’e düştü. Mecliste ayrıca 11 AKP’li ve 2 MHP’li üye bulunuyor. Sayısal üstünlük hâlâ CHP'de olsa da, bağımsız meclis üyelerinin tutumu kritik hâle geldi.

Eğer istifa eden bu üyeler, önümüzdeki dönemde AKP’ye katılır ya da alacakları kararlarda AKP ile paralel bir tutum sergilerse, Beykoz Belediyesi'nde denge AKP lehine değişebilir.

AKP’YE KAPI MI ARALANIYOR?

Beykoz, AKP’nin uzun yıllar boyunca güçlü olduğu ilçelerden biriydi. 2024’e kadar ilçeyi yöneten AKP, son yerel seçimlerde CHP’nin adayı Alaattin Köseler’e karşı kaybetmişti.

