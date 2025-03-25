Mansur Yavaş'tan 'Konser Soruşturması' Yorumu: 'Bir İnsana Hukuk Sisteminde Her Şeyi Yapabileceğiniz Ortam Doğdu'

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, belediyeye yönelik konser soruşturması başlatılmasıyla ilgili açıklama yaptı. Yavaş, "Hukuk sisteminde her şeyi yapabileceğiniz ortam doğmuştur maalesef." diye konuştu.

Son Güncelleme:
Mansur Yavaş'tan 'Konser Soruşturması' Yorumu: 'Bir İnsana Hukuk Sisteminde Her Şeyi Yapabileceğiniz Ortam Doğdu'

Ankara Valiliği, Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) tarafından 2021-2024 yılları arasında düzenlenen 130 konserden 33'ü hakkında, kamu zararı iddiasıyla soruşturma izni verilmesi yönünde karar aldı.

Konuya ilişkin yapılan açıklamada, söz konusu etkinliklerin bir süredir müfettişler tarafından incelendiği belirtilerek, "Müfettişler tarafından sürdürülen ve 130 konseri kapsayan hizmet alımlarına ilişkin inceleme tamamlanmıştır. 33 konser hakkında, kamu zararı iddiasıyla soruşturma izni verilmesi yönünde karar alınmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Mansur Yavaş'tan 'Konser Soruşturması' Yorumu: 'Bir İnsana Hukuk Sisteminde Her Şeyi Yapabileceğiniz Ortam Doğdu' - Resim : 1

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) tarafından yapılan açıklamada, etkinliklerin daha önce Sayıştay ve İçişleri Bakanlığı tarafından denetlendiği ve herhangi bir olumsuz bulguya rastlanmadığı vurgulandı. Açıklamada ayrıca, hakkında inceleme yapılan 9 belediye çalışanının hukuki haklarını kullanarak Bölge İdare Mahkemesi'ne itirazda bulunacakları belirtildi.

Mansur Yavaş'tan 'Konser Soruşturması' Yorumu: 'Bir İnsana Hukuk Sisteminde Her Şeyi Yapabileceğiniz Ortam Doğdu' - Resim : 2

"HER KONUDA ŞEFFAFIZ"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, konuyla ilgili Nefes gazetesinden Aytunç Erkin'e konuştu. Yavaş, "Normal bir süreç. Her konuda açığız, şeffafız. Şunu söyleyebilirim sadece: Bir insana bir şey yapmak istiyorsanız hukuk sisteminde her şeyi yapabileceğiniz ortam doğmuştur maalesef" ifadelerini kullandı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne 'Konser' SoruşturmasıAnkara Büyükşehir Belediyesi'ne 'Konser' SoruşturmasıGüncel
Mansur Yavaş Kalem Kalem Açıklamıştı: Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ‘Konser’ SoruşturmasıMansur Yavaş Kalem Kalem Açıklamıştı: Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ‘Konser’ SoruşturmasıGüncel

Kaynak: Nefes

Etiketler
Ankara Büyükşehir Belediyesi Mansur Yavaş Konser Soruşturma
Son Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'İmamoğlu'suz 'Saraçhane' Çıkışı: 'Tek Sorumlu Özel ve Şürekasıdır' Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'İmamoğlu'suz 'Saraçhane' Çıkışı
Kış Lastiği Uygulaması Ne Zaman Sona Eriyor? İşte 2025 Kış Lastiği Çıkarmak İçin Son Tarih Kış Lastiği Uygulaması Ne Zaman Sona Eriyor? İşte 2025 Kış Lastiği Çıkarmak İçin Son Tarih
AK Parti'den 'İmamoğlu' Kulisleri! İşte Konuşulan 3 Ayrı Görüş... 'KİME YARADI BU İŞ?' İşte Konuşulan 3 Ayrı Görüş... 'KİME YARADI BU İŞ?'
Saç Ekimi Şartları ve Uygunluk Kriterleri Nelerdir? Kimler Saç Ektirebilir? Saç Ekimi Şartları ve Uygunluk Kriterleri Nelerdir? Kimler Saç Ektirebilir?
ÇOK OKUNANLAR
İYİ Parti’den İstifa Etmişti... Bağımsız Belediye Başkanı Mustafa Özmen Gözaltına Alındı Eski İYİ Partili Başkan Gözaltına Alındı
AK Parti'den 'İmamoğlu' Kulisleri! İşte Konuşulan 3 Ayrı Görüş... 'KİME YARADI BU İŞ?' İşte Konuşulan 3 Ayrı Görüş... 'KİME YARADI BU İŞ?'
Metro İstanbul'dan Saraçhane Kararı, Bazı Hatlarda Seferler Uzatıldı İstanbul'da Metro Seferleri Uzatıldı
Uzman Onbaşının Kahreden Ölümü Uzman Onbaşının Kahreden Ölümü
Yumurta Fiyatlarına Yeni Önlem: 0,5 Dolardan 1.5 Dolara Yükseldi Yumurta Fiyatlarına Yeni Önlem, Artırıldı!