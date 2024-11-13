Mansur Yavaş Kalem Kalem Açıklamıştı: Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ‘Konser’ Soruşturması

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan konserlerde Ebru Gündeş'in 69,5, Mor ve Ötesi'nin 71, Mert Demir'in 10, Candan Erçetin ve Murda'nın 80 milyon TL aldığı iddia edilmişti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) tarafından düzenlenen konserlerle ilgili ihbarlar üzerine inceleme başlattı.

Gelen ihbarları dikkate alan Başsavcılık, Memurların Yargılanması Hakkında Kanunun uyarınca İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu’na müzekkere yazdı. Müzekkerede; konunun araştırılması istendi. Suç unsuru ve şüpheli tespiti yapılması halinde durumun Savcılığa bildirilmesi istendi.

Savcılık ayrıca gelen şikayet dilekçelerini de detaylı inceleme için İçişleri Bakanlığı’na gönderilmesini kararlaştırdı. İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu, Savcılığın talebi üzerine ABB konserleri ile ilgili iddiaları müfettiş eliyle inceleyerek, rapor hazırlayacak.

Savcılığın soruşturması, rapor doğrultusunda şekillenecek.

MANSUR YAVAŞ KALEM KALEM AÇIKLAMIŞTI

İddialar üzerine belediye içinde soruşturma açan Yavaş, soruşturmanın ardından basın açıklaması yaparak konser giderlerini kalem kalem açıkladı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 17-18-19 Mayıs'ta'ta 3 tane konser yapıldığını, teknik kuruluma 48 milyon lira, sanatçılara ve ekiplerine ödenen paranın da 30 milyon olduğunu söyledi. Yavaş; Gülşen, Murat Boz ve Mor ve Ötesi konserleri için toplamda 78,5 milyon lira harcandığını söyledi.

Yavaş, belediyenin düzenlediği konserlere yapılan harcamalarla ilgili ortaya atılan iddialara ilişkin olarak düzenlediği basın toplantısında, tartışma yaratan Ebru Gündeş konseri için, "Sahne, ışık, dekor vs 31 milyon 680 bin lira. Bunun içerisinde, Ebru Gündeş'in kendi izniyle açıklıyoruz, kaşe bedeli zaten belli, ekibiyle beraber, makyözü vs dahil ödenen para 4 milyon 750 bin lira arkadaşlar. Bunun içinde de Ebru Gündeş, kaşe bedelini almıştır. Yani, kalkıp da 'bir sanatçıya konser için şu kadar ödendi' demek tamamen algı operasyonudur" ifadelerini kullandı.