Başsavcılık Soruşturma Başlatmıştı: Mansur Yavaş'tan İlk Açıklama

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği konserlerle ilgili soruşturma başlattı. Mansur Yavaş'tan konuya ilişkin ilk açıklama geldi.

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Başsavcılık Soruşturma Başlatmıştı: Mansur Yavaş'tan İlk Açıklama

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen konserlerle ilgili ihbarlar üzerine inceleme başlattı. ABB Başkanı Mansur Yavaş konuya ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Yavaş'ın paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

"11 Kasım tarihinde konuyla ilgili basına açıklama yaptığım gün İçişleri Bakanlığı tarafından 2 mülkiye müfettişi konuyu incelemek üzere gönderilmiştir. Bu inceleme halen devam etmektedir. Yeni bir durum söz konusu değildir.

'SUÇU OLAN CEZASINI ÇEKECEK'

Hesap verebilirlikte bizim üstümüze kimse yoktur. Sözümüzün arkasındayız suçu olan varsa cezasını çekecektir. Aynı davranışı tüm kamu ve belediyelerden de bekliyoruz."

Mansur Yavaş Kalem Kalem Açıklamıştı: Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ‘Konser’ SoruşturmasıMansur Yavaş Kalem Kalem Açıklamıştı: Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ‘Konser’ SoruşturmasıGüncel

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