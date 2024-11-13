5 Çocuğunun Cenazesine Kelepçeli Getirilmişti: Acılı Babayı Televizyonda Gören Adalet Bakanı, Savcıyı Aramış

Türkiye, İzmir'de çıkan yangında 5 kardeşin hayatını kaybetmesiyle sarsıldı. Eşi Hakan Akcan'ın hırsızlık suçundan cezaevinde bulunduğu öğrenilen ve ailesinin geçimini hurdacılık yaparak sağlayan Melisa Akcan, 5 çocuğunu evde bırakarak sattığı hurdaların parasını almaya gitti. Bu sırada, evde bulunan elektrik sobasından yangın çıktı. Yangında Aras Bulut Akcan (1), Masal Işık Akcan (2), Aslan Miraç Akcan (3), Funda Peri Akcan (4) ve Fadime Nefes Akcan (5) kardeşler hayatını kaybetti.

BAKANDAN SAVCIYA TALİMAT

Baba Hakan Akcan, çocukların cenazesine başta kelepçe ile getirildi. Akcan’ın kelepçesi mezar başında çıkarıldı.

Acılı babayı televizyonda o halde gören Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un, savcıyı arayarak "Kelepçelerini çözün" talimatını verdiği ortaya çıktı.

CENAZE NAMAZINI KELEPÇESİZ KILDI

İsmail Küçükkaya, Halk TV'de Yeni Bir Sabah programında şöyle konuştu:

"Selçuk ilçesindeki Acarlar Mezarlığı'na getirilen 5 kardeşin cenazeleri, yan yana defnedildi. Jandarma, defin işlemi sırasında baba Hakan Akcan'ın bileklerindeki kelepçeleri çıkardı.

Şimdi bu konuya değineceğim ama Adalet Bakanlığı'ndan bir açıklama geldi. "Az önce ifade ettiğiniz cenazedeki kelepçeli görüntü, Sayın Bakan'ı ve Bakanlığı ve bizleri de rahatsız etti. O görüntüyü görür görmez Adalet Bakanımız Sayın Yılmaz Tunç hemen duruma müdahale etti. İzmir Cumhuriyet Başsavcısı'yla görüştü. Oradaki ekibe hemen talimatlar iletildi. Kelepçe çıkartıldı. Baba, cenaze namazını sizin de söylediğiniz gibi kelepçesiz kıldı."

Kaynak: Halk TV